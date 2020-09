Pljušte reakcije na uhićenja. Tomašević: 'Da svaki dan uhitimo deset korumpiranih, ne bi bilo dovoljno'

Desetak osoba našlo se na meti policije i USKOK-a. Naime, jutros na području Zagreba, Velike Gorice i Nove Gradiške, zbog sumnji u gospodarski kriminal počeli su s uhićenjem osumnjičenika i pretragama njihovih kuća, stanova i vozila

Na meti istražitelja našao se i gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić i gradonačelniku Nove Gradiške Vinko Grgić. Među njima je i predsjednik uprave Janafa Dragan Kovačević.

Uhićenja su od jutra komentirali i brojni političari.

- Da se sljedećih godinu dana svaki dan uhiti desetak korumpiranih lokalnih šerifa i direktora javnih poduzeća i dalje ne bi bili ni blizu gotovi - napisao je na Twitteru Tomislav Tomašević.

- Uhićenja u JANAF-u pokazuju kolika je za Hrvatsku stvarna cijena političke trgovine HDZ-a i HNS-a - napisao je Nikola Grmoja.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar izjavio je u Saboru kako će idućih dana biti zanimljivo pratiti informacije oko jutrošnjih uhićenja vezanih za Janaf.

- Vidjeli smo da je čak i gradonačelnik Velike Gorice u priči. To je samo jedna u nizu afera koje se događaju u Hrvatskoj. Smatramo da je to jedan od razloga što je premijer Andrej Plenković jučer pokazao nervozu - rekao je Mostov Zvonimir Troskot.

Dario Juričan je na Twitteru napisao da čeka kad će iza imena nekog uhićenog gradonačelnika biti Bandićevo ime.

NO ME INTERESA!

Pišu da je uhićen nekadašnji čelnik Zagrebačkog holdinga Dragan Kovačević. Pored njegovog imena spominje se i ime gradonačelnika... nije Zagreba.

No me interesa!

Čekam dalje...