Zdravo dijete dobilo iskaznicu za osobe s invaliditetom, roditelji šokirani: 'Mene je to zgrozilo'

Na kućnu adresu obitelji Zgurić stigla je iskaznica za osobe s invaliditetom s fotografijom i imenom osmogodišnje djevojčice. Roditelji su kazali kako njihova kći nema utvrđen invaliditet. "Mene je to toliko zgrozilo, užasno da netko koristi podatke mog djeteta. S kojim pravom? Mi samo želimo znati kako je to došlo u registar i ne želimo da se dijete vodi pod invaliditetom", navodi majka djevojčice za "Provjereno" Nove TV. S druge strane, postoje oni kojima su ta prava potrebna, no nisu ih dobili.

Početkom godine počelo je izdavanje Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, isprave koja služi kao dokaz invaliditeta te omogućava pristup pojedinim pravima. Hrvatska prva u Europskoj uniji provodi projekt. Osobe s invaliditetom, kako pojašnjava "Provjereno", upisane su u registar, a Agencija za komercijalnu djelatnost dohvaća podatke i automatizmom izdaje iskaznice svima koji na to imaju pravo. Inače, svaka osoba koja se nalazi u registru mora biti vještačena.

Kći Zgurićevih još kao beba vještačena je te je odobreno pravo na uvećani dječji doplatak jer je dijete počelo hodati prije nego puzati. U međuvremenu, uvećani doplatak je izgubljen jer je dijete rehabilitirano. "Dijete je zdravo sto posto. Bavi se sportom, odličan je sportaš, odličan učenik, motoričke sposobnosti iznad prosjeka, tako da ne vidim osobu s invaliditetom u ovom slučaju", poručio je otac. Zavod za vještačenje obvezan je, prema zakonu, po službenoj dužnosti unijeti svaku promjenu podataka u evidenciju. Iz Zavoda su za "Provjereno" potvrdili kako se javilo više od 4700 osoba koje su karticu dobile s netočnim podacima.

"Kod tri posto ljudi smo naišli na situaciju da nismo u registru dobili rješenja o oštećenju donjih ekstremiteta. Postoji mogućnost da izvor to nije poslao, a drugi je razlog taj što do 2015. godine po zakonu HZJZ i registar ni nisu morali dobivati podatke o postocima oštećenja donjih ekstremiteta", rekao je rekao je doc. dr. sc. Tomislav Benjak iz Odjela za zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina HZJZ-a.