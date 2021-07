Zbog preprodaje kokaina optužen ravnatelj vrtića te još osam osoba

Zbog zloporabe droge Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu je podiglo optužnicu protiv Petra Tešića, bivšeg ravnatelja jednog zaprešićkog dječjeg vrtića te još osam osoba. Oni su u pritvoru od uhićenja, a tužiteljstvo je tražilo da im se pritvor produži, čemu je i udovoljeno.

Prema optužnici, terete se da su kroz duže su vrijeme preprodavali kokain, heroin, amfetamin, marihuanu i MDMA, a Tešić je dio droge skrivao i u vrtiću u kojem je radio, te ju je preprodavao u blizini vrtića. Policija ih je duže vrijeme tajno pratila i prisluškivala, a u pretragama nakon njihovog uhićenja nađeno je ukupno 690 grama heroina, 665 grama kokaina, 2171 grama amfetamina, 2511 tablete MDMA....

Video: Uhićeni dileri u Zaprešiću - Privođenje na Županijski sud u Velikoj Gorici

Uz Tešića još su optuženi Dražen B. (40), Ante U. (29), Petar Tešić (39), Mario K. (41), Darko S. (32), Dejan R. (39), Tomislav V. (32) dok je Marko Š. R. (36) preminuo malo nakon uhićenja. On je prilikom uhićenja pokušao pobjeći policiji, te je nešto progutao, najvjerojatnije drogu što se za njega pokazalo kobnim. Njegova majka je nakon njegove smrti donirala njegove organe.

Što se pak tiče Tešića, on je bio ravnatelj Dječjeg vrtića “Zvono”, u kojem se droga prepakiravala i skrivala. Taj je vrtić osnovala vjerska zajednica Kristova crkva. Sve se odvijalo od srpnja 2020. do travnja 2021., kada je, kako se tereti Dražen B. nabavio veće količine kokaina koji je skrivao i prepakiravao radi daljnje preprodaje u jednom stanu u Zaprešiću. Dio droge preprodavao je Tešiću, koji je kokain preuzimao ili u stanu Dražena B. ili blizu vrtića u Zaprešiću. Nadalje, Tešić je tu istu drogu potom skrivao, vagao i prepakiravao, i to u prostorijama vrtića, nakon čega ju je od srpnja 2020. do travnja 2021. kontinuirano neovlašteno prodavao. A osim kokaina, prodavao je i marihuanu i hašiš. Posao je vodio iz vrtića pa je tako iz vrtića zvao konzumente, kojima je potom drogu preprodavao ili u prostorijama vrtića ili u njegovoj neposrednoj blizini, na autobusnoj stanici. Novac koji je zaradio na preprodaji droge dijelio je s Draženom B.

A što se tiče ostalih aktera ove priče, zajedno ih se tereti za preprodaju raznih droga koje je nabavljao Ante U. Radilo se o amfetaminima MDMA, hašišu i marihuani. On je drogu nabavljao, a ostali su bili posrednici u toj nabavi. Njega se tereti i da je nabavljao veće količine kokaina. Osim po kućama, stanovima i vrtiću u Zaprešiću, drogu su skrivali i u Brdovcu pa i jednoj bačvi zakopanoj u zemlji.