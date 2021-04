VIDEO Velika zapljena u Zaprešiću: Kokain skrivali i preprodavali u vrtiću, 10 osoba uhićeno

Da su dileri inventivni kada treba skrivati drogu, stara je vijest koja nikoga više ne iznenađuje. No da se droga skriva i prepakirava u prostorijama vrtića, nešto je što se do sada u novinskim crnim kronikama nije pojavljivalo. A upravo to radili su pojedinci iz skupine koju je zagrebačka policija uhitila neki dan u Zaprešiću i to nakon što ih je mjesecima tajno pratila i prisluškivala. Osumnjičeno je 10 muškaraca, u dobi, kako kažu u policiji, od 40, 29, 39, 41, 32, 39, 36, 32, 36 i 54 godine.

Prema neslužbenim informacijama, među uhićenima je Petar Tešić, ravnatelj spomenutog vrtića u kojem se droga prepakiravala i skrivala. Zagrebačka policija može biti zadovoljna i količnim nađene droge, jer kako kažu zaplijenili su više od šest kilograma heroina, kilogram kokaina, više od 2500 komada MDMA, preko dva kilograma amfetamina, a našli su i jedan pištolj.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dio te droge bio je zakopan i u bačvi na jednom gospodarskom imanju, koje je pretraženo. Prema policijskom priopćenju, sve se odvijalo od srpnja 2020. do travnja 2021., kada je kako se sumnja 40-godišnjak radi daljnje preprodaje nabavio veće količine kokaina koji je skrivao i prepakiravao radi daljnje preprodaje u jednom stanu u Zaprešiću.

Dio droge je preprodavao 39-godišnjaku, koji je kokain preuzimao ili u stanu 40-godišnjaka ili blizu vrtića u Zaprešiću. Nadalje, 39-godišnjak je tu istu drogu potom skrivao, vagao i prepakiravao i to u prostorijama vrtića, nakon čega ju je od srpnja 2020. do travnja 2021. kontinuirano neovlašteno prodavao.

A osim kokaina, prodavao je i marihuanu i hašiš. Posao je vodio iz vrtića, pa je tako iz vrtića zvao konzumente, kojima je onda drogu preprodavao ili u prostorijama vrtića ili i njegovoj neposrednoj brzini. Novac koji je zaradio na preprodaji droge dijelio je s 40-godišnjakom.

Osim od 40-godišnjaka, sumnja se da je 39-godišnjak nabavljao kokain i od 36-godišnjaka. U tom slučaju, drogu je preuzimao u obiteljskoj kući 36-godišnjaka. I tu je drogu skrivao u vrtiću, gdje ju je također prepakiravao i preprodavao. Pretragom vrtića, policija je našla 34 grama kokaina, 1,05 g marihuane, 7,59 g praškaste materije bijele boje nepoznatog kemijskog sastava, te digitalnu vagu za precizno mjerenje s tragovima kokaina.

Osim što je 36-godišnjak drogu preprodavao 39-godišnjaku, preprodavao ju je i drugim osobama, a pretragom njegove kuće u Zaprešiću, policajci su našli mobitel, 32 grama marihuane, 0,2 grama kokaina te uređaj za vakuumiranje.

Kada su ga policajci došli uhititi, on im je pokušao pobjeći, pa su morali primijeniti silu da ga svladaju. Iako se nakon uhićenja nije na ništa žalio, nakon 10 minuta mu je, kažu u policiji, iznenada pozlilo.

Policajci su pozvali Hitnu pomoć te su ga sami počeli reanimirati. Prevezen je u KB Sveti Duh gdje je zadržan na liječenju. Policija istražuje i što se točno dogodilo, odnosno zbog čega je 36-godišnjaku pozlilo.

A što se tiče ostalih aktera ove priče, 29-godišnjak, 36-godišnjak, 41-godišnjak, 40-godišnjak i 54-godišnjak zajedno se sumnjiče za preprodaju raznih droga koje je nabavljao 29-godišnjak.

Radilo se o amfetaminima MDMA, hašišu i marihuani. On ju drogu nabavljao, a ostali osumnjičenici su bili posrednici u toj preprodaji. Njega se sumnjiči i da je nabavljao veće količine kokaina, a pretragom njegove obiteljske kuće u Zaprešiću su nađene razne droge. Policija je našla i ključ Renaulta u kojem je nađeno oko 500 grama kokaina.

Foto: PU zagrebačka

U jednoj od pretraga kod osumnjičenika nađen je i pištolj, a osim po kućama, stanovima i vrtićima u Zaprešiću, droga se skrivala i u Brdovcu. Pretražene je i jedan drveni objekt u kojem je nađeno više paketa s oko kilogram heroina, a nađeni su i uređaji za vakuumiranje, metalne preše s kalupima za utiskivanje, gumene rukavice....

U jednoj bačvi zakopanoj u zemlji u Brdovcu pronađeno je 2500 komada tableta MDMA, dva kilograma amfetamina i pet kilograma heroina. Uglavnom, zagrebačka policija je u svakoj od pretraga našla razne količine raznih droga, a osumnjičenici si dovedeni pred suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici radi određivanja istražnog zatvora. Nije priopćeno kolika je vrijednost zaplijenjen droge, no vjerojatno na ilegalnom narko tržištu vrijedi nekoliko milijuna kuna.