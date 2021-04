Vrtić iz kojeg su 'operirali' osnovala vjerska zajednica: Mjesecima ih prisluškivali, drogu prodali i prikrivenom istražitelju

Da su dileri inventivni kada treba skrivati i nabavljati drogu, stara je vijest koja nikoga više ne iznenađuje. No da se droga skriva i prepakirava u prostorijama vrtića, nešto je što se do sada u novinskim crnim kronikama nije pojavilo. A upravo to radili su pojedinci iz skupine koju je zagrebačka policija uhitila neki dan u Zaprešiću, i to nakon što ih je mjesecima tajno pratila i prisluškivala.

Vrtić Kristove crkve

Osumnjičena su desetorica muškaraca, a neslužbeno se doznaje da su među uhićenima Dražen B. (40), Ante U. (29), Petar Tešić (39), Mario K. (41), Darko S. (32), Dejan R. (39), Tomislav V. (32), Marko Š. R. (36)... Tešić je ravnatelj spomenutog Dječjeg vrtića “Zvono”, u kojem se droga prepakiravala i skrivala. Taj je vrtić osnovala vjerska zajednica Kristova crkva. Zagrebačka policija može biti zadovoljna i količinom nađene droge jer je, kako kažu, zaplijenila više od šest kilograma heroina, kilogram kokaina, više od 2500 komada MDMA, više od dva kilograma amfetamina, a našla je i jedan pištolj. Dio te droge bio je zakopan i u bačvi na jednom gospodarskom imanju, koje je pretraženo.

>> FOTO Policija u Velikoj Gorici odvodi osobe osumnjičene za proizvodnju i prodaju droge

Prema policijskom priopćenju, sve se odvijalo od srpnja 2020. do travnja 2021., kada je, kako se sumnja, Dražen B. nabavio veće količine kokaina koji je skrivao i prepakiravao radi daljnje preprodaje u jednom stanu u Zaprešiću. Dio droge preprodavao je Tešiću, koji je kokain preuzimao ili u stanu Dražena B. ili blizu vrtića u Zaprešiću. Nadalje, Tešić je tu istu drogu potom skrivao, vagao i prepakiravao, i to u prostorijama vrtića, nakon čega ju je od srpnja 2020. do travnja 2021. kontinuirano neovlašteno prodavao. A osim kokaina, prodavao je i marihuanu i hašiš. Posao je vodio iz vrtića pa je tako iz vrtića zvao konzumente, kojima je potom drogu preprodavao ili u prostorijama vrtića ili u njegovoj neposrednoj blizini, na autobusnoj stanici.

>> FOTO Dječji vrtić Zvono u Zaprešiću

Novac koji je zaradio na preprodaji droge dijelio je s Draženom B. Osim od Dražena B., sumnja se da je Tešić nabavljao kokain i od Marka Š. R. U tom slučaju drogu je preuzimao u obiteljskoj kući Marka Š. R. I tu je drogu skrivao u vrtiću, gdje ju je također prepakiravao i preprodavao. U pretrazi vrtića policija je našla 34 grama kokaina, 1,05 g marihuane, 7,59 g praškaste materije bijele boje nepoznatog kemijskog sastava te digitalnu vagu za precizno mjerenje s tragovima kokaina.

Osim što je Marko Š. R. drogu preprodavao Tešiću, preprodavao ju je i drugim osobama, a u pretrazi njegove kuće u Zaprešiću policajci su našli mobitel, 32 grama marihuane, 0,2 grama kokaina te uređaj za vakuumiranje. Kada su ga policajci došli uhititi, pokušao im je pobjeći pa su morali primijeniti silu da ga svladaju. Iako se nakon uhićenja ni na što nije žalio, nakon deset minuta mu je, kažu u policiji, iznenada pozlilo. Policajci su pozvali Hitnu pomoć te su ga sami počeli reanimirati. Prevezen je u KB Sveti Duh, gdje je zadržan na liječenju. Policija istražuje i što se točno dogodilo, odnosno zbog čega je Marku Š. R. pozlilo.

>> VIDEO Kokain skrivali i preprodavali u vrtiću, 10 osoba uhićeno

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gram kokaina za 600 kn

A što se tiče ostalih aktera ove priče, zajedno ih se sumnjiči za preprodaju raznih droga koje je nabavljao Ante U. Radilo se o amfetaminima MDMA, hašišu i marihuani. On je drogu nabavljao, a ostali osumnjičenici bili su posrednici u toj nabavi. Njega se sumnjiči i da je nabavljao veće količine kokaina, a u pretrazi njegove obiteljske kuće u Zaprešiću nađene su razne droge. Policija je našla i ključ Renaulta u kojem je nađeno oko 500 grama kokaina. U jednoj od pretraga kod osumnjičenika nađen je i pištolj, a osim po kućama, stanovima i vrtiću u Zaprešiću, drogu su skrivali i u Brdovcu.

Pretražen je i jedan drveni objekt u kojem je nađeno više paketa s oko kilogram heroina, a nađeni su i uređaji za vakuumiranje, metalne preše s kalupima za utiskivanje, gumene rukavice... U jednoj bačvi zakopanoj u zemlji u Brdovcu pronađeno je 2500 tableta MDMA, dva kilograma amfetamina i pet kilograma heroina. Uglavnom, zagrebačka policija u svakoj od pretraga našla je razne količine različitih droga, a osumnjičenici su dovedeni pred suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici radi određivanja istražnog zatvora. Nije priopćeno kolika je vrijednost zaplijenjene droge, no vjerojatno na ilegalnom narkotržištu vrijedi nekoliko milijuna kuna.

Neslužbeno se doznaje da su kokain preprodavali za 600 kuna po gramu, a jedan od osumnjičenika drogu je prodao i prikrivenom istražitelju.

Svih devet ispitanih muškaraca, koje policija sumnjiči za dilanje droge u Zaprešiću i Zagrebu, završili su u četvrtak poslijepodne u istražnom zatvoru Remetinec. Odlučila je tako sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu i sagledavanja dokaza.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njih šest pritvoreno je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a tri zbog opasnosti od ponavljanja djela. Samo se jedan od njih branio da je nevin dok su svi ostali iskoristili svoje pravo na šutnju.

Deseti osumnjičeni, Marko R. (36), i dalje je kritično te se oporavlja u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Sveti Duh nakon što se srušio tijekom policijskog pretresa u Zaprešiću.