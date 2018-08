Zbog pijane pročelnice traže ostavku Obersnela

Pročelnica Vera Begić Blečić, nakon što je izazvala prometnu nesreću na Istarskom ipsilonu u kojoj je poginuo čovjek, sama bi trebala dati neopozivu ostavku na mjesto pročelnice za sport i tehničku kulturu. Vozila je pijana, s čak 1,81 promilom alkohola u krvi, što je sramotno. Ona kao gradska pročelnica svojim ponašanjem predstavlja i Grad Rijeku. I od gradonačelnika Vojka Obersnela očekujem da podnese ostavku zbog ovog slučaja – kazao je Hrvoje Burić, riječki gradski vijećnik s Nezavisne liste Bura. I vijećnici Mosta u Rijeci traže ostavku Vojka Obersnela zbog slučaja pijane pročelnice. Mostovci također smatraju da dobivanje čak 9500 kuna plaće, što je oko 80 posto punog iznosa, može biti samo “nagrada” pročelnici, a ne kazna, iako je jasno da je ona krivac za nesreću i pogibiju nedužnog čovjeka.

Imala se vremena korigirati

Podsjetimo, prometna se nesreća dogodila u prvim minutama 16. kolovoza kada je vozačica Peugeota ušla na Istarski ipsilon kod naplatne postaje Nova Vas te počela voziti u pogrešnom smjeru. Iako su u Centru za kontrolu vozila Bina-Istra odmah dobili dojavu, uključili svjetlosne signale upozorenja drugim vozačima i zatvorili sve ulaze na Istarski ipsilon, tragedija nije izbjegnuta. Vozačica je nakon svega nekoliko kilometara vožnje u suprotnom smjeru okrznula jedno vozilo, zatim udarila u zaštitnu ogradu autoceste, a potom se direktno sudarila s vozilom kojim je upravljao Igor Soldatić iz Umaga (41). Vozilo je odbačeno na bočnu stranu, a vozač je od siline udarca na mjestu preminuo. Ustanovljeno je da vozačica ima čak 1,81 promila alkohola u krvi, a u prometnoj je nesreći tek lakše ozlijeđena.

– Nakon svega gradonačelnik ju je suspendirao do okončanja istrage umjesto da je smijeni. Time je, zapravo, štiti. Ovo je neoprostivo, posebno stoga što je pročelnica imala vremena korigirati svoje ponašanje s obzirom na prometnu nesreću iz svibnja prošle godine koju su mediji, vjerujem pod utjecajem Vojka Obersnela, zataškavali čitavih mjesec dana kako ne bi utjecali na izborne rezultate. Tek nakon mjesec dana, lanjskog lipnja, priča je izišla u medije, a pročelnica Begić Blečić, iako je pobjegla s mjesta nesreće te, kao i sada, bila pod utjecajem alkohola, nije snosila nikakvu odgovornost. I evo do čega je to dovelo. Inzistiramo na ostavkama – dodao je Hrvoje Burić.

Foto: mup.hr

Gradonačelnik Vojko Obersnel na godišnjem je odmoru i ostao je pri izjavi da je pročelnica suspendirana do okončanja istrage koja je u tijeku. Riječki SDP će pak protiv pročelnice podnijeti stegovni postupak u idućih nekoliko dana.

– Očekujem da će Vera Begić Blečić dati ostavku na pročelničku dužnost i u stranci – kazao je Vojko Braut, potpredsjednik riječkog SDP-a iz čega se može pretpostaviti da bi pročelnica mogla biti izbačena iz SDP-a ukoliko sama ne napusti stranku. I šef SDP-a Davor Bernardić poručio je jučer u Novoj Gradišci kako dotična više ne može biti članica SDP-a. Pulsko tužiteljstvo izdalo je nalog za vađenje krvi i urina vozačice, naložena je obdukcija tragično preminulog muškarca, a auto vozačice koja je skrivila nesreću poslan je na vještačenje. Izuzeta je i snimka videonadzora Istarskog ipsilona kako bi se, ističu iz ODO-a, utvrdile sve okolnosti nastanka nesreće, a policija istražuje i je li prije nesreće razgovarala na mobitel ili slala poruke.

Stradali vraćajući se s izleta

Pročelnica Vera Begić Blečić, inače umirovljena sportašica, jedna od najboljih hrvatskih bacačica diska i olimpijska reprezentativka, potvrdili su nam u Gradu Rijeci, na godišnjem je odmoru koji je s obitelji provodila na području Istre. Nakon prometne nesreće zadržana je u Puli gdje joj je određen jednomjesečni istažni zatvor.

Supruzi pokojnog Igora, 38-godišnjoj Tanji i njihovu maloljetnom sinu koji je zadobio ozljedu nosa i zadržan je u Dječjoj bolnici na Kantridi u Rijeci, životi su zauvijek promijenjeni. Tragedija koja im se dogodila na povratku s izleta u Rovinj, kako navode susjedi, ostavit će neizbrisiv trag u njihovim, ali i životima rodbine i prijatelja. Igor Soldatić imao je autolimarsku radionicu Walter u Karojbi nedaleko od Pazina gdje je rođen.

S obitelji je živio u Umagu, gdje supruga Tanja ima kozmetički salon. Oboje su poznati u okolici, govorili su susjedi, kao vrlo poduzetne, marljive i drage osobe. Svugdje su išli zajedno, planirali nove izlete, druženja – kazali su poznanici obitelji za lokalne medije. Nakon ove tragedije, građani, ali i prometni stručnjaci smatraju da vozačima koji pijani izazovu prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom zauvijek treba oduzeti vozačke dozvole.