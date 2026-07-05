SAD ju je već jednom iskorijenio, no ponovno se širi: Jedna od najzaraznijih bolesti opet prijeti

Ospice, bolest koja se smatra jednom od najzaraznijih na svijetu, mogle bi ove godine dosegnuti najvišu razinu u posljednjih 35 godina. One se prenose kada zaražena osoba diše, kašlje ili kiše, a virus može ostati u zraku još do dva sata nakon što zaražena osoba napusti prostoriju. Simptomi se obično pojavljuju jedan do dva tjedna nakon izlaganja virusu. Oboljeli mogu razviti visoku temperaturu, kašalj, curenje nosa te crvene i suzne oči, u usnoj šupljini mogu se pojaviti karakteristične bijele mrlje, dok nakon tri do pet dana izbija osip. Zaražena osoba zarazna je oko četiri dana prije pojave osipa i četiri dana nakon toga.

"Ovo je ozbiljno upozorenje za javno zdravstvo. Sjedinjene Države već su vrlo blizu prošlogodišnjem ukupnom broju slučajeva iako je tek otprilike polovica godine iza nas", kazala je epidemiologinja dr. Syra Madad za The New York Post te dodala: "Ospice mogu izazvati upalu pluća, encefalitis, hospitalizaciju i smrt, osobito kod male djece i osoba narušenog zdravstvenog stanja.“

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), 93 posto ovogodišnjih slučajeva zabilježeno je među necijepljenim osobama ili onima čiji je cijepni status nije poznat. Više od polovice oboljelih čine djeca u dobi od pet do 19 godina. Ako se praznine u procijepljenosti nastave, budućnost bi, upozorava epidemiologinja, mogla biti još sumornija.

"Ospice će i sljedeće godine, ali i godinama nakon toga, nastaviti pronalaziti osjetljive zajednice. To znači više epidemija, više karantena, više prekida nastave u školama i vrtićima, veći pritisak na ionako preopterećene zdravstvene službe te nastavak rizika od teških oblika bolesti i smrti od bolesti koju znamo spriječiti. Sjedinjene Države već su jednom uspjele iskorijeniti ospice i ponovno mogu staviti bolest pod kontrolu povećanjem procijepljenosti MMR cjepivom, jačanjem sustava nadzora te brzim odgovorom na svaki novi slučaj“, zaključila je Madad.

Uoči početka Svjetskog nogometnoj prvenstva koje se održava u Meksiku, SAD-u i Kanadi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) izdao je epidemiološke preporuke u kojima se spominju i ospice. Naime, HZJZ je napomenuo kako se u tim zemljama očekuje velik broj putnika i navijača iz cijelog svijeta, što povećava mogućnost izloženosti naših građana uzročnicima zaraznih bolesti koje su u Hrvatskoj eliminirane (npr. dječja paraliza, difterija, ospice). "Stoga se preporučuje da putnici na SNP 2026. pravovremeno provjere jesu li primili sva cjepiva koja se u okviru obaveznog programa tijekom života cijepe u Hrvatskoj, te po potrebi obave i propuštena cijepljenja", naveo je HZJZ.