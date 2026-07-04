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BETONSKO ČUDOVIŠTE KUPE

Kako je nastao najopasniji javni objekt u Hrvatskoj

VL
Autor
Stipe Jolić
04.07.2026.
u 21:43

Devet je otvorenih i smrtonosno opasnih rupa koje nisu ograđene. Neoprezni će upasti i nestati u mračnom podzemlju strave

Već 36 godina u radničkom Naselju u predgrađu Siska na obali rijeke Kupe, skriveno u visokom žbunju, vrbama i drugom drveću, ušančilo se gigantsko i nedovršeno betonsko čudovište koje je trebalo biti vodocrpilište pokojne i čuvene Željezare Sisak. Iz Kupe je trebala uzimati tehnološku vodu. Najveći su problem devet otvorenih i smrtonosno opasnih rupa širine od jednog do četiri metra i dubokih čak desetak metara, koje nisu ograđene ni zaštićene, pa svatko može u objekt ušetati kao na davno nestali sisački korzo u Drugoj ulici. Imalo neoprezni ljudi upast će u te, nazovimo ih, hitchcookovske podmukle rupe i nestati u mračnom podzemlju strave. S glavom ili bez nje, ili pak s teškim ozljedama. Kao što se to već dogodilo dvojici na sreću preživjelih dječaka, a za trećeg se priča da je nakon igre kod vodocrpilišta izgubio život u rijeci Kupi. Kad se gleda izvana, ništa ne odaje njegovu kobnost.

Ključne riječi
Sisak sigurnost djece Kupa

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