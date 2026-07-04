Kako je nastao najopasniji javni objekt u Hrvatskoj

Već 36 godina u radničkom Naselju u predgrađu Siska na obali rijeke Kupe, skriveno u visokom žbunju, vrbama i drugom drveću, ušančilo se gigantsko i nedovršeno betonsko čudovište koje je trebalo biti vodocrpilište pokojne i čuvene Željezare Sisak. Iz Kupe je trebala uzimati tehnološku vodu. Najveći su problem devet otvorenih i smrtonosno opasnih rupa širine od jednog do četiri metra i dubokih čak desetak metara, koje nisu ograđene ni zaštićene, pa svatko može u objekt ušetati kao na davno nestali sisački korzo u Drugoj ulici. Imalo neoprezni ljudi upast će u te, nazovimo ih, hitchcookovske podmukle rupe i nestati u mračnom podzemlju strave. S glavom ili bez nje, ili pak s teškim ozljedama. Kao što se to već dogodilo dvojici na sreću preživjelih dječaka, a za trećeg se priča da je nakon igre kod vodocrpilišta izgubio život u rijeci Kupi. Kad se gleda izvana, ništa ne odaje njegovu kobnost.