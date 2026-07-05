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NEVJEROJATNO

FOTO Umirovljenik skrivao ratni arsenal: Policija zaplijenila više od 3000 komada streljiva

Foto: PU zagrebačka
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VL
Autor
Većernji.hr
05.07.2026.
u 09:01

Među pronađenim predmetima nalazilo se devet automatskih pušaka različitih marki i kalibara, dvije puške neutvrđenog proizvođača, automatski pištolj marke Škorpion s pripadajućim spremnikom te dva pištolja različitih marki

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u suradnji s Policijskom upravom zadarskom, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 78-godišnjim muškarcem zbog sumnje u nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Kako navode iz policije, do početka istrage došlo je nakon informacije građana zaprimljene putem aplikacije, na temelju koje su policijski službenici pokrenuli izvide i proveli kriminalističko istraživanje.

Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni, protivno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, neovlašteno nabavljao vatreno oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno te ga skrivao na dvije lokacije; u kući na području Samobora i u kući na području otoka Vira.

FOTO Umirovljenik skrivao ratni arsenal: Policija zaplijenila više od 3000 komada streljiva, držao ih je na dvije lokacije
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Temeljem naloga Županijskog suda u Velikoj Gorici, policija je pretražila nekretninu u Samoboru u kojoj osumnjičeni stanuje te tom prilikom pronašla i oduzela veću količinu oružja i streljiva. Među pronađenim predmetima nalazilo se devet automatskih pušaka različitih marki i kalibara, dvije puške neutvrđenog proizvođača, automatski pištolj marke Škorpion s pripadajućim spremnikom te dva pištolja različitih marki.

Također su pronađeni signalni pištolj, zapaljivo pancirno streljivo, osvjetljavajuće i vježbovno streljivo za ručni raketni bacač, sporogoreći štapin, više spremnika za streljivo, nastavci za izbacivanje tromblonskih mina, zatvarač za repetirajuću pušku te ukupno 3401 komad različitog streljiva.

Dodatnom pretragom kuće na otoku Viru koju osumnjičeni koristi, policijski službenici pronašli su još 101 komad različitog streljiva. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.

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Ključne riječi
Samobor Vir oružje PU zagrebačka

Komentara 3

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KO
Kobilak2
10:36 05.07.2026.

Pripadnik nacionalne manjine? Pupovčeve mislim?

LL
lijepa_li si
10:24 05.07.2026.

zastavnik prve klase il kuVar?

AL
alojzvodic
10:20 05.07.2026.

Svi normalni to imaju, a samo abnormalni koriste namjenu u miru.

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