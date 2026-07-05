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STANJE NA CESTAMA

Gužve na granici i u trajektnim lukama: HAK moli vozače za oprez, u tijeku je i ljetna zabrana prometa

Turisti u trajektnoj luci u Splitu
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
05.07.2026.
u 09:17

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, prometna nesreća je između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika te je ograničenje brzine do 80 kilometara na sat

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata te na prilazima turističkim središtima. U trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima moguća su i dulja čekanja Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) vozače mole za oprez, strpljenje i koncentraciju te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Od 12 do 23 sata na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1. Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, prometna nesreća je između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika te je ograničenje brzine do 80 kilometara na sat.

Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara. U pomorskom prometu nema poteškoća. U prekidu je katamaranska linija 659 Split - Bol - Hvar - Vis - Hvar - Split s polaskom iz luke Split u 15:30.

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Ključne riječi
trajekt stanje na cestama HAK

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