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VIDEO Veliki požar na Hvaru, sve snage ne terenu, stižu četiri zrakoplova

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Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 17:52

Na terenu su sve raspoložive snage Operativnog područja Hvar

* požar je planuo iza 15 sati
* sve raspoložive snage su na terenu, HVZ javlja kako u pomoć stižu i četiri zrakoplova

17:52 "U 16:10 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otoku Hvaru kod mjesta Ivan Dolac. Na terenu su sve raspoložive snage Operativnog područja Hvar. Na požar su upućena i 4 protupožarna zrakoplova CL-415", objavila je na Facebooku Hrvatska vatrogasna zajednica.

Na teren su odmah upućene vatrogasne snage, a u gašenju sudjeluju pripadnici DVD-a Hvar, DVD-a Jelsa i DVD-a Stari Grad, piše Dalmacija Danas.

Uskoro opširnije...

Ključne riječi
Hvar požar

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