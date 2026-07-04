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IZ MINUTE U MINUTU

FOTO Zaprešić u iščekivanju Thompsona: Tisuće ljudi preplavit će grad, na snazi su stroga pravila

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.07.2026.
u 17:44

Prvi Thompsonovi obožavatelji počeli su okupljati već od podneva u Zaprešiću, a diljem grada postavljeni su štandovi s majicama i ostalim memorabilijama

  • Marko Perković Thomspon večeras nastupa u Zaprešiću
  • Koncert na stadionu Inkera 'Ivan Laljak Ivić' je rasprodan
  • Uže središte Zaprešića bit će zatvoreno za osobne automobile

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17:40 - Uz koncert u Zaprešiću, Thompson će ovog ljeta, točnije, 4. kolovoza, nastupiti u Šibeniiku na Šubićevcu, a u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Samo četiri dana kasnije, 8. kolovoza, održat će i koncert na stadionu Gospin dolac u Imotskom.

Podsjetimo, prije točno godinu dana održan je svojevrsni spektakl na zagrebačkom Hipodromu, a koncert je tada pohodilo pola milijuna ljudi, čime je oboren rekord u broju prodanih ulaznica za nastup jednog izvođača u Hrvatskoj. Kasnije su uslijedili nastupi u sklopu dvoranske turneje, uključujući gradove poput Osijeka, Varaždina i Zadra, gdje su zbog brze prodaje karata dodavani i drugi termini.

17:30 - Zaprešić je spreman za koncert Marka Perkovića Thompsona koji se večeras održava na tamošnjem stadionu Inkera 'Ivan Ljaljak Ivić'. Grad je od ranog jutra u pripremama za veliko događanje na kojem se očekuju tisuće ljudi, s obzirom na to da je koncert rasprodan. 

Iako je prvotno najavljeni početak bio u 20 sati, organizatori su ga, zbog vremenskih uvjeta, odlučili pomaknuti na 21 sat. Prvi Thompsonovi obožavatelji počeli su okupljati već od podneva u Zaprešiću, a diljem grada postavljeni su štandovi s majicama i ostalim memorabilijama. 

Na snazi je i posebna regulacija prometa, policija preusmjerava i kontrolira promet, a u određenim ulicama zabranjen je promet za sva vozila. Svi koji na koncert dolaze osobnim vozilom obvezni su koristiti parkiralište trgovačkog centra Westgate, odakle je organiziran besplatan autobusni prijevoz do stadiona.  Uže središte Zaprešića, naime, bit će zatvoreno za osobne automobile.

FOTO Zaprešić spreman za Thompsonov koncert, ovako izgleda nekoliko sati prije
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
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Ključne riječi
Zaprešić Marko Perković Thompson koncert

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