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Putin se čuo s Trumpom: Kremlj objavio o čemu su razgovarali čak sat i pol

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Gavriil Grigorov/REUTERS
VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
05.07.2026.
u 08:37

"Američki je predsjednik još jednom potvrdio svoju spremnost da radi na brzom okončanju borbi i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize", rekao je Ušakov. Dodao je da Rusija teži "političko-diplomatskom rješenju sukoba".

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u subotu telefonom sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom u povodu 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a, priopćio je Kremlj, pojašnjavajući da su dvojica čelnika razgovarala o situaciji u Ukrajini uoči samita NATO-a u Ankari. "Predsjednici su se prirodno dotaknuli pitanja rješenja sukoba u Ukrajini, uzimajući posebno u obzir predstojeće sudjelovanje Donalda Trumpa na samitu NATO-a u Turskoj, 7. i 8. srpnja", izjavio je diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov, a prenijela novinska agencija Ria Novosti.

"Američki je predsjednik još jednom potvrdio svoju spremnost da radi na brzom okončanju borbi i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize", rekao je Ušakov. Dodao je da Rusija teži "političko-diplomatskom rješenju sukoba".

Ušakov je kazao da su se Trump i Putin u sat i 25 minuta dugom razgovoru dotaknuli i drugih međunarodnih tema, poput situacije oko Irana i na Bliskom istoku. Ranije u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je objavio da je telefonski razgovarao s Donaldom Trumpom.

"Predsjednik Trump i ja razgovarali smo o trenutačnoj situaciji na prvoj crti bojišnice i o našim diplomatskim naporima. Postoji stvarna perspektiva za okončanje ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna", naveo je Zelenskij na društvenim mrežama. "Dogovorili smo se da ćemo ove razgovore nastaviti na samitu NATO-a u Ankari", dodao je. Šefovi država i izaslanstva iz 32 zemlje, uključujući Donalda Trumpa, očekuju se u Ankari od utorka. 

FOTO Elita se okupila na proslavi američkog dana neovisnosti u Splitu: Evo tko je sve bio
FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
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Ključne riječi
Vladimir Putin Donald Trump

Komentara 1

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SE
Serengeti
09:30 05.07.2026.

Sam Trump je više puta rekao da je Zelenski taj koji je prepreka miru.

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