Ukrajinski novaci na specijalnoj obuci prije pakla prve crte: Ovako izgleda brutalna obuka koja odlučuje o životu i smrti

U malom, zabačenom šumskom kampu nedaleko od bojišnice, novaci ukrajinske vojske okupljaju se u improviziranom šatorskom prostoru gdje stoje u redu za obrok prije još jednog dugog dana obuke. Na meniju su jednostavna jela - juha od krumpira i graha te kobasice - koja im trebaju dati snagu za naporne vježbe koje slijede. Unatoč teškim okolnostima i činjenici da ih uskoro očekuje odlazak na prvu crtu, atmosfera među dijelom vojnika ostaje donekle opuštena. Oni koji su stigli ranije razmjenjuju šale i razgovore, stvarajući kratke trenutke normalnosti u inače vrlo stresnom okruženju.

Riječ je o, piše Kyiv Independent, dodatnom dvotjednom programu prilagodbe koji prolaze vojnici nakon osnovne obuke, a provodi se unutar 66. mehanizirane brigade ukrajinske vojske. Program je osmišljen kako bi se novaci bolje pripremili za stvarne borbene uvjete, ali i kako bi se postupno upoznali s nadređenima i suborcima prije prve borbene misije. Zapovjednici ističu da je cilj tog razdoblja „adaptacije” prenijeti što više praktičnog znanja u kratkom vremenu kako bi se povećale šanse za preživljavanje na bojištu. Istodobno, suočeni su s izazovom motivacije, jer u vojsku sve češće dolaze stariji regruti, često bez prethodnog vojnog iskustva i s različitim zdravstvenim ograničenjima.

Jedan od zapovjednika, časnički narednik Ihor, ističe da je iznimno teško promijeniti stavove ljudi koji nisu došli dobrovoljno motivirani. Prema njegovim riječima, razlika između trenutnihn i ranih faza rata je velika, Dok su 2022. godine mnogi vojnici imali snažan osjećaj motivacije, danas se sve češće radi s ljudima koji tek pokušavaju prihvatiti novu stvarnost. Nakon ručka, vojnici se dijele u skupine i odlaze na daljnju obuku - jedni na taktičku medicinu, drugi na streljanu. Svakodnevno uvježbavanje medicinskih postupaka posebno je važno zbog uvjeta na bojištu, gdje dronovi i intenzivna borbena djelovanja često onemogućuju brzu evakuaciju ranjenih.

Instruktori ih uče osnovama spašavanja života - zaustavljanju krvarenja, provjeri dišnih puteva i osnovnoj pomoći na terenu. Naglašava se da upravo te vještine često odlučuju o preživljavanju u uvjetima u kojima pomoć medicinskih timova ne može brzo stići do prve linije. U programu sudjeluju i vojnici različitih pozadina. Neki su mobilizirani izravno s radnih mjesta, dok su drugi dobrovoljno pristupili vojsci. Među njima je i 43-godišnji Andrii, koji priznaje da mu je prilagodba na vojni život bila izuzetno teška, posebice zbog nesigurnosti koja prati odlazak na bojište.

Neki od regruta otvoreno govore da im je glavni motiv jednostavno preživjeti i vratiti se obitelji, dok drugi ističu da im je rat potpuno promijenio život i pogled na budućnost. Zapovjednici, međutim, naglašavaju da bez obzira na razinu motivacije, svi će na kraju morati proći kroz stvarne borbene zadatke. U završnom dijelu dana, psihološka služba brigade razgovara s vojnicima, pokušavajući im pomoći da se prilagode novim uvjetima i smanje stres prije odlaska na front. Stručnjaci ističu da je proces prilagodbe ključan kako bi se smanjili gubici i povećala spremnost vojnika u stvarnim borbenim situacijama.