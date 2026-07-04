Mali div je sada velik! Bolest ga ne sprečava, kreće u srednju...

Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Nevio Krešić, 15-godišnjak iz Dubrovnika koji boluje od rijetkog genetskog poremećaja, postao je srednjoškolac. Mladića 24sata prate godinama, postao je simbol upornosti. Uspješno je završio osnovnu školu i upisao srednju Ekonomsku, presretan je. "Govorili su nam da možda neće doživjeti ni 15 godina, a evo ga upisuje srednju, rekla je za 24sata Nevijeva majka Tea Đurović. Dvoje ljudi je teško ozlijeđeno u pucnjavi u Čakovcu u noći na subotu. Pucnjava se dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru grada, traga se za počiniteljem. U hrvatskim je zatvorima čak 60 posto više zatvorenika nego što za njih ima mjesta. Najveća je gužva u istražnim zatvorima.