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Gledajte '240 sekundi 24sata'

Mali div je sada velik! Bolest ga ne sprečava, kreće u srednju...

VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 21:12

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'

Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Nevio Krešić, 15-godišnjak iz Dubrovnika koji boluje od rijetkog genetskog poremećaja, postao je srednjoškolac. Mladića 24sata prate godinama, postao je simbol upornosti. Uspješno je završio osnovnu školu i upisao srednju Ekonomsku, presretan je. "Govorili su nam da možda neće doživjeti ni 15 godina, a evo ga upisuje srednju, rekla je za 24sata Nevijeva majka Tea Đurović. Dvoje ljudi je teško ozlijeđeno u pucnjavi u Čakovcu u noći na subotu. Pucnjava se dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru grada, traga se za počiniteljem. U hrvatskim je zatvorima čak 60 posto više zatvorenika nego što za njih ima mjesta. Najveća je gužva u istražnim zatvorima.

Ključne riječi
Bojana Mrvoš 240 sekundi 24sata

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