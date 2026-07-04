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UTVRĐUJU SE OKOLNOSTI

Tragedija na rijeci: Utopio se muškarac, policija još ne zna tko je

Selnica Podravska: Nastavljena je potraga za nestalim dječakom
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Ozren Špiranec/Hina
04.07.2026.
u 21:58

Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja identiteta preminule osobe te svih okolnosti tragičnog događaja

Tijelo zasad nepoznatog muškarca pronađeno je u subotu poslijepodne u rijeci Dravi nedaleko Legrada te policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti njegove smrti, a prije otprilike dva tjedna nedaleko od tog mjesta utopio se osmogodišnjak. Kako je izvijestila Policijska uprava koprivničko-križevačka, tijelo je pronađeno u poslijepodnevnim satima, a djelatnici hitne medicinske pomoći na mjestu događaja konstatirali su smrt muškarca.

Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja identiteta preminule osobe te svih okolnosti tragičnog događaja. Na istom dijelu rijeke Drave prije nešto više od dva tjedna dogodila se još jedna tragedija. Oko dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka u Selnici Podravskoj, 20. lipnja pronađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka za kojim su policija, sve žurne službe i brojni volonteri intenzivno tragali od 17. lipnja navečer.

Tada je mrtvozornica utvrdila da na tijelu djeteta nije bilo po život opasnih ozljeda, a po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu obavljena je obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Nakon te tragedije policija je ponovno pozvala građane da se kupaju isključivo na uređenim i nadziranim kupalištima te upozorila na opasnosti koje predstavljaju rijeke zbog jakih struja, virova, naglih promjena dubine i podvodnih vrtloga.

Ključne riječi
utopio se legrad Drava

Komentara 1

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ŠL
Šleger
22:17 04.07.2026.

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