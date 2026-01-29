Naši Portali
TJEDAN DANA BEZ NAPADA?

Trump najavio pauzu ruskih napada, Zelenski oprezan: 'Idući dani su ključni'

New York: Volodimir Zelenski i belgijska kraljica Mathilde na konferencije "Vratite djecu" održane tijekom tjedna 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a
Foto: TONY BEHAR/BELGA
1/4
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
29.01.2026.
u 21:59

Govoreći odmah nakon toga u svom noćnom videoobraćanju, Zelenskij je zahvalio Washingtonu na inicijativi koju je opisao kao zaustavljanje ruskih napada na energetske ciljeve

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u četvrtak da očekuje provedbu sporazuma prema kojem Rusija tjedan dana neće gađati Kijev i druge ukrajinske gradove zbog oštrih zimskih vremenskih uvjeta, što je najavio američki predsjednik Donald Trump. Zelenskij je rekao da će idući dani pokazati hoće li se Moskva pridržavati dogovora.

"Naši su timovi o tome razgovarali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekujemo da se dogovori provedu", napisao je Zelenskij na engleskom jeziku na društvenoj mreži X. "Koraci prema deeskalaciji pridonose stvarnom napretku prema okončanju rata." Govoreći odmah nakon toga u svom noćnom videoobraćanju, Zelenskij je zahvalio Washingtonu na inicijativi koju je opisao kao zaustavljanje ruskih napada na energetske ciljeve.

"Hvala američkoj strani na njihovim naporima da osiguraju prekid udara na energetske objekte u ovom trenutku i nadajmo se da će Amerika u tome uspjeti", rekao je. "Vidjet ćemo kakva će biti stvarna situacija s našim energetskim postrojenjima i gradovima u danima i noćima koji dolaze."

Ključne riječi
rat u Ukrajini SAD Volodimir Zelenski

