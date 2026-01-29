Ovi filmovi osvojili su Hrvate: Apsolutni vladar streaminga novi je dokumentarac o otmici 14-godišnje djevojčice

Netflixova ljestvica najgledanijih naslova u Hrvatskoj ovog je tjedna iznimno šarolika, a na samom vrhu našao se potresni dokumentarac koji je publiku ostavio bez daha. Iza njega su se smjestili holivudski teškaši, europske krimi-drame, romantične komedije i animirani klasici za cijelu obitelj.

Apsolutni vladar streaminga u Hrvatskoj, ali i u svijetu, ovog je tjedna novi Netflixov dokumentarac "Kidnapped: Elizabeth Smart". Film donosi nevjerojatnu i zastrašujuću priču o otmici tada 14-godišnje djevojčice iz njezine spavaće sobe u Salt Lake Cityju 2002. godine. Kroz ekskluzivne intervjue i dosad neviđene arhivske snimke, priča prati devet mjeseci zatočeništva i psihološku borbu za preživljavanje. Umjesto da se fokusira isključivo na policijsku istragu, dokumentarac daje glas samoj Elizabeth, danas aktivistici, koja otvoreno progovara o traumi, ali i o snazi koja joj je bila potrebna za povratak u normalan život, odbijajući dopustiti da je proživljeni užas definira isključivo kao žrtvu. Njezina hrabrost i otpornost ono su što je privuklo milijune gledatelja i lansiralo ovaj film na sam vrh popularnosti.

Odmah iza potresne istinite priče smjestio se visokobudžetni akcijski krimi-triler "The Rip", koji je ponovno ujedinio slavni dvojac Matta Damona i Bena Afflecka. Radnja prati dvojicu iskusnih detektiva iz Miamija koji tijekom rutinske racije u jednoj kući nailaze na skriveno bogatstvo od preko dvadeset milijuna dolara u vlasništvu moćnog kartela. Ono što je trebalo biti jednostavno oduzimanje novca pretvara se u napetu igru mačke i miša, u kojoj se ispituje tanka granica između zakona i korupcije. Dok se oko njih steže obruč, partneri se suočavaju s ključnim pitanjem, kome zaista mogu vjerovati, pogotovo kada je u igri novac koji bi im mogao promijeniti život zauvijek.

Na trećem mjestu nalazi se talijanska biografska krimi-drama "The Big Fake", temeljena na stvarnom životu Tonija Chichiarellija, jednog od najpoznatijih krivotvoritelja u povijesti Italije. Smješten u Rim sedamdesetih godina prošlog stoljeća, film prati uspon siromašnog, ali iznimno talentiranog slikara koji shvaća da mu kopiranje remek-djela ide puno bolje od stvaranja vlastitih. Njegov ga talent ubrzo uvlači u samo središte političkih previranja i povijesnih događaja, poput otmice premijera Alda Mora, dok se bori sačuvati vlastiti identitet u svijetu u kojem je baš sve, od umjetnosti do politike, podložno krivotvorenju.

"The Big Fake" Foto: IMDb

Na četvrtom mjestu našla se romantična drama "Which Brings Me to You", u kojoj se dvoje ciničnih stranaca upoznaje na vjenčanju zajedničkih prijatelja. Umjesto klasične romanse, oni odlučuju preskočiti uobičajene korake i iduća 24 sata provesti ispovijedajući jedno drugome sve svoje propale veze i ljubavne brodolome. Kroz brutalno iskrene priče o slomljenim srcima, oni pokušavaju otkriti mogu li njihove zajedničke rane iz prošlosti postati temelj za zajedničku budućnost.

Odmah iza nje, na petom mjestu, našao se animirani blagdanski klasik "Dr. Seuss' The Grinch" iz 2018., koji očito i izvan sezone pronalazi put do gledatelja. Ova verzija priče dublje istražuje razloge Grincheve mržnje prema Božiću, prikazujući ga kao usamljenog izopćenika kojeg su povrijedili stanovnici veselog Whovillea. Njegov cinični plan da ukrade Božić nailazi na neočekivanu prepreku u liku malene Cindy-Lou Who, čija ga dobrota i neiskvareni blagdanski duh tjeraju da preispita vlastito srce.

Šesto mjesto zauzela je još jedna romantična komedija, "People We Meet on Vacation", dugoočekivana adaptacija bestselera Emily Henry. Priča prati Poppy i Alexa, dvoje najboljih prijatelja koji su, unatoč tome što su potpune suprotnosti, deset godina zaredom odlazili na savršeno ljetovanje. Nakon što je jedan nesporazum prekinuo njihovu tradiciju i prijateljstvo, Poppy nagovara Alexa na posljednje zajedničko putovanje kako bi pokušali popraviti ono što je uništeno, pritom se suočavajući s istinom koju su godinama izbjegavali.

"People We Meet On Vacation" Foto: IMDb

Listu nastavlja moderni klasik Quentina Tarantina "Inglourious Basterds", smješten u alternativnu povijest Drugog svjetskog rata. Film isprepliće dvije priče: prva prati skupinu američkih židovskih vojnika predvođenih Aldom Raineom, koji siju strah među nacistima, dok druga prati Shosannu Dreyfus, Židovku koja je preživjela masakr i sada, pod novim identitetom, planira osvetu u svom kinu u Parizu. Njihovi se putevi isprepliću u eksplozivnom finalu koje prijeti uništenjem cijelog vodstva Trećeg Reicha.

Slijedi ga Netflixov originalni sci-fi triler "Awake", čija radnja započinje nakon što misteriozni globalni događaj uništi svu elektroniku i oduzme čovječanstvu sposobnost spavanja. Dok svijet tone u kaos i paranoju izazvanu nesanicom, bivša vojnikinja Jill otkriva da njezina kći možda jedina ima lijek. Jill se sada mora boriti za život svoje kćeri u svijetu koji je sve opasniji, suočena s moralnom dvojbom treba li žrtvovati dijete kako bi spasila čovječanstvo.

"Awake" Foto: Netflix

Među deset najgledanijih ugurao se i DreamWorksov hit "Madagascar", koji i danas osvaja publiku svojim humorom. Priča prati četiri razmažene životinje iz zoološkog vrta u New Yorku – lava Alexa, zebru Martyja, žirafu Melmana i nilskog konja Gloriju. Kada Marty odluči pobjeći i istražiti svijet, njegovi prijatelji kreću za njim u misiju spašavanja, no spletom okolnosti završe na divljem otoku Madagaskaru, gdje se moraju naučiti snalaziti bez luksuza na koji su navikli.

Na začelju se našla hvaljena povijesna drama "Train Dreams" s Joelom Edgertonom u glavnoj ulozi. Radnja je smještena na početak 20. stoljeća i prati Roberta Grainiera, radnika koji pomaže u izgradnji željeznice na američkom Zapadu. Nakon što ga zadesi strašna osobna tragedija, ovaj tihi i povučeni čovjek mora pronaći način da nastavi živjeti sam u divljini, dok se oko njega svijet nepovratno mijenja dolaskom industrijalizacije. Film je meditativan portret usamljenosti, gubitka i otpornosti ljudskog duha.