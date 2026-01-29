Hoće li Rusi napasti NATO? General smiruje, ali otkriva jedan detalj: 'Opasnost leži u mogućoj želji Putina za osvetom'

Ruska vojna prijetnja izravnim napadom na NATO u nadolazećim godinama malo je vjerojatna, izjavio je zapovjednik Nacionalnih oružanih snaga Latvije (NAF) general Kaspars Pudāns u intervjuu za agenciju LETA. Pudāns je komentirao javne procjene zapadnih dužnosnika o mogućim vremenskim okvirima za ruski napad na savez (najčešće se spominju 2028., 2029., 2030. ili čak do 2037. godine). On ne veže vjerojatnost napada uz konkretnu godinu jer bi teoretski mogao postojati i danas, ali trenutne ruske vojne sposobnosti nisu se značajno promijenile u odnosu na prošlu godinu. "Ruski vojnici i dalje ginu u Ukrajini, a većina obnovljenih snaga i resursa vraća se upravo tamo“, naglasio je Pudāns. Dodao je da bi prekid ili usporavanje borbi u Ukrajini omogućio Rusiji bržu pregrupaciju, moguću novu mobilizaciju velikih razmjera i odluke o rasporedu vojnika koji bi bili oslobođeni s ukrajinskog fronta.

Istovremeno, Zapad, uključujući baltičke države, postao je znatno jači, vojno kohezivniji, politički ujedinjeniji i s napretkom u donošenju brzih zajedničkih odluka. Pudāns ističe da Rusija pomno prati zapadno ponovno naoružavanje i razvoj vojne industrije. Ako se ciljevi u tom području ostvare, paritet snaga, posebno u vojno-industrijskoj sferi, mogao bi se izjednačiti do spominjanih godina, što dodatno smanjuje ruske mogućnosti za agresiju. "Zato se navode upravo te godine jer bi do tada Zapad mogao postići ravnotežu", rekao je latvijski general. Unatoč tome, Pudāns upozorava da Rusija ima brojne druge alate za ostvarivanje svojih ciljeva. To su hibridne operacije, dezinformacije, kibernetičke napade ili vojne aktivnosti prikrivene tako da ne izgledaju kao izravan napad na teritorij NATO-a ili pokušaj okupacije. "Cilj im je natjerati nas da više razmišljamo o naoružanju i skrenuti pažnju s Ukrajine. Ali to se događa već gotovo sve godine rata i nije dalo rezultate“, zaključio je, piše Baltic News Network.

Najveća dugoročna opasnost, prema Pudānsu, leži u mogućoj želji Vladimira Putina za osvetom ako bi rat u Ukrajini završio prekidom vatre bez jasne ruske pobjede. "Ako bi Rusija ušla u povijest s takvim nasljeđem, patnjom, gubicima i neostvarenim ciljevima – Putin bi mogao tražiti neku vrstu blistave pobjede. To je potencijalni rizik. Ali trenutno ne postoji potrebna osnova za takav uspjeh", rekao je zapovjednik latvijskih oružanih snaga.

Pudānsova ocjena dolazi u trenutku pojačanih rasprava u NATO-u o dugoročnom jačanju istočnog boka saveza i podršci Ukrajini, gdje Latvija, Estonija i Litva ostaju među najizloženijim članicama.