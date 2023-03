Zbog jakog vjetra prevrnuo se brod u Edinburghu: Ozlijeđeno 25 osoba

Ukupno 25 ljudi ozlijeđeno je nakon što se brod "Petrel" prevrnuo na suhom doku u Edinburghu, objavila je škotska služba hitne pomoći. Petnaest ih je prevezeno u bolnicu, a desetero zbrinuto na mjestu događaja. Nakon što se brod nagnuo prema desnom boku, pokrenuta je velika akcija spašavanja. Škotska služba hitne pomoći poslala je pet vozila hitne pomoći, zračnu ambulantu, tri traumatološka tima i druge resurse na mjesto događaja, dok su vatrogasci i policija tamo bili prisutni nakon dojave koja je stigla u 8.35 ujutro, navodi Sky News.

Riječ je o brodu kojeg je kupio i opremio pokojni suosnivač Microsofta Paul Allen. Prema fotografijama s mjesta događaja, vidi se kako je brod "Petrel" nagnut pod kutom od oko 45 stupnjeva.

Vijećnik Leitha Adam McVey rekao je da se brod nagnuo zbog jakog vjetra. On je, također, opisao incident kao "zastrašujući" za one na brodu. "Moje misli su s onima koji su ozlijeđeni i nadam se da će se svi brzo oporaviti. Molimo izbjegavajte to područje", poručio je,

Policija je pozvana u srijedu oko 8.35 ujutro, istaknula je glasnogovornica policije te, također, pozvala građane da izbjegavaju to područje kako bi se omogućio pristup hitnoj službi.