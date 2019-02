U Makarskoj udari veći od 190 kilometara na sat, u Dubrovniku 24 intervencije vatrogasaca

Zbog jake bure i orkanskih udara vjetra, velik broj trajektnih, brodskih i katamaranskih linija je u prekidu. Također su i zatvorene ceste: A1 između čvorova Posedarje i Sveti Rok, A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, te most dr. Franje Tuđmana kod Dubrovnika.

Osim što je veliki broj trajektnih linija u prekidu, bura na Postriri, otok Brač, nanosi ogromne valove koji udaraju direktno u kuće stanovnike i time im praktički onemogućava izlazak vani. Prizori uistinu izgledaju apokaliptično, a na mjestima kao što su Dugi otok i Poljice u Zadarskoj županiji, ljudi su ostali i bez električne energije.

U Makarskoj udari bure veći od 190 kilometara na sat

Olujna bura što je prošle noći i rano jutros puhala brzinom od 90-ak kilometara na sat i s orkanskim udarima i do 191 kilometar na sat pričinila je brojne štete u Makarskoj i na Makarskom primorju. Plomljeno je nekoliko semafora u gradu, oštećena je prometna signalizacija u Makarskoj i na dijelu Jadranske magistrale prema Brelima, polomljeni su ili izvrnuti kontejneri na gradskim ulicama, a vjetar je uništio i dio ostale komunalne opreme.

Snažna bura čupala je stabla i dijelove krovova, u trgovačkom centru "Konzum" urušila panel zid, prevrnula nekoliko kioska, nosila svijetleće reklame, polomila i pokidala tende, manje štete pričinila je i u hotelskim kućama. od polomljenih grana stabala oštećeno je više automobila. Gradski komunalni redari i vatrogasci su na terenu i uklanjaju posljedice orkanske bure te biježe pričinjene štete.

>>Požar nošen orkanskom burom spušta se prema prvim kućama

[video: 29676 / ]

Na cestama i prometnicama polomljene grane i crjepovi

Iz Gradskog centra Osejava upozoravaju građane da pri izlasku iz kuća budu oprezni zbog mogućeg pada crjepova s kuća, grana sa stabala te drugih predmeta što uslijed vjetra mogu pasti na gradska ulice i prometnice. Ujedno, upozoravaju se vozači da na lokalnim prometnicama i na Jadranskoj magistrali ima polomljenih grana što ih vjetar donosi pa valja biti oprezan u prometu i zbog mogućih jačih bočnih udara vjetra.

Vatrogasci Makarske kao i ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava s Makarskog primorja imali su protekle noći sedam intervencija na gašenju požara, doznaje se od županijskog vatrogasnog zapovjednika Dražena Glavine.

>>Bura u Trogiru

[video: 29672 / ]

Gorjelo je kod Drvenika, u Gradcu, kod Baške Vode na dva mjesta, u Topićima i Brelima dok je kod Podgore izgorjelo oko 6000 metara četvornih maslina i niskog raslinja. Najveći požar buknuo 15-ak minuta prije ponoći na gradskom predjelu Glavica u Makarskoj gdje je izgorjelo do 10000 metara četvornih borove šume i niskog raslinja, a vjetar je zaprijetio i Dječjem vrtiću Biokovsko zvonce kao i obližnjim zgradama iz kojih su stanari bili kratko evakuirani.

>>Nevrijeme u Dubrovniku

[video: 27612 / ]

Zbog jakog vjetra na moru u i dalje su u prekidu trajektne linije Sumartin – Makarska i Sučuraj – Drvenik. Vjetar je u poslijepodnevnim satima oslabio i puše brzinom od pedesetak a na udare i do 80 kilometara na sat.

U Dubrovniku 24 intervencije vatrogasaca

Noćas od ponoć kada je počela puhati orkanska gura do trenutka pisanja ovog izvješća vatrogasci su imali 24 intervencije, i do 2 požarne (Konavle- Suvarevina i Bosanka) te 22 tehničke a radilo se većinom o uklanjanju stabala. Na intervencijama je ukupno angažirano 38 vatrogasaca koji i ovom trenutku pisanja izvješća imaju pune ruke posla. Trenutno je Aktivan i požar na predjelu Rupni Do u BIH gdje su angažirani DVD Župa, JVP Dubrovački vatrogasci te DVD Rijeka dubrovačka.