Putnik opisao dramu: 'Policija nas je zaustavila nekoliko stotina metara prije najkritičnije točke autoputa'

Prava drama odvijala se sinoć u autobusu FlixBusa koji je vozio na relaciji Mostar - Split - Zagreb, a čiji su vozači odbili sići s autoceste A1 na kojoj je zbog jake bure bilo zabranjeno prometovati autobusima, a kasnije i ostalim osobnim automobilima.

Jedan čitatelj prepričao nam je cijelu situaciju i agoniju koju su putnici preživjeli.

U autobusu je bilo oko 35 putnika te dva vozača.

– Nakon što su putnici primijetili upozorenja na autocesti, jedan putnik je pomislio da vozači možda nisu obratili pažnju te ih je on upozorio pozivajući se na HAK, a vozač je na to rekao da ćemo izaći na prvom izlazu. Radilo se o izlazu Posedarje, gdje smo se trebali preusmjeriti na stari Maslenički most, no vozač ipak neobjašnjivo ostaje na autoputu A1. Nakon toga putnici se počinju buniti i shvativši da idemo na Maslenički most preko autoceste, nastala je mala panika i situacija nije bila ugodna. Jedna putnica je vozaču rekla da se ne osjeća sigurno na što joj je vozač rekao da gleda svoja posla, da je on vozač – prepričava nam čitatelj.

>> Autobus na odmorištu Jasenice

[video: 29674 / Autobus na odmorištu Jasenice]

Kaže kako je autobus vjetar jako zanosio prelazeći Maslenički most što vozače ipak nije spriječio u tome da nastave vožnju autocestom te nisu izašli s autoceste na izlazu Maslenica već su nastavili vožnju.

Jedan putnik vozaču je rekao da će 'ih sve ubiti' na što mu je ovaj odgovorio 'ja sam ovdje vozač'.

– 20 sekundi nakon toga, prilaze presretači policije zadarskih tablica te, na sveopće oduševljenje putnika, daju signal vozaču da hitno zaustavi autobus, te se to i dogodilo na odmorištu Jasenice, svega nekoliko stotina metara prije najkritičnije točke autoputa, gdje bi, prema riječima obojice policajaca iz njihovog dugogodišnjeg iskustva, postojala velika opasnost od prevrtanja. Stvar je jednostavna, na tom dijelu autoputa skreće se u lijevo, direktno prema smjeru iz kojeg bura puše – prepričava čitatelj.

>> Presretači zaustavljaju autobus

[video: 29675 / Presretači zaustavljaju autobus]

Kada su stali vozač je na razglas putnicima rekao da će stati na 10-ak minuta dok ne riješe situaciji s policijom pa nastavljaju put.

– Policajci su ušli u autobus i upitali vozača je li on normalan, je li svjestan da ima 35 ljudi u busu i da je zabrana prolaska. Jedna putnica je obavijestila policiju o namjeri vozača da nastavi s vožnjom te su ga policajci u tome spriječili. Vozači su se cijelo vrijeme smijali i uopće nisu shvaćali ozbiljnost situacije – kaže.

Putnici su se na benzinskoj postaji sklonili od bure, a ondje su proveli noć te su i sada tamo budući da je na snazi zabrana vožnje autocestom za sva vozila.

– Vozači se niti u jednom trenutku nisu ispričali nama putnicima, a iz razgovora s policajcem saznao sam da ovo nije prvi put da vozači autobusa odluče ignorirati upozorenja – kaže naš čitatelj.

