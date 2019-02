Požari u Dalmaciji, bura otežava gašenje, jedan vatrogasac ozlijeđen

Vatrogasac iz JVP-a Split lakše je ozlijeđen u požaru koji je izbio u petak oko 22,15 sati na splitskom predjelu Brda, javlja Slobodna Dalmacija.

U gašenje požara je upućeno sedam vozila od kojih 5 iz Javne vatrogasne postrojbe Split s 14 gasitelja te dva iz DVD-a Split s još 6 vatrogasaca.

Požar je buknuo i u Makarskoj, a jaka bura otežava gašenje, pišu 24 sata. Vatrogasci su ga oko 22 sata uspjeli staviti pod kontrolu. I dalje su na terenu, no ne zna se uzrok.

Kraj Zadra, u Ninu, buknuo je požar na livadi, no vatrogasci su se teško probili do njega s obzirom na to da je jaka orkanska bura iščupala stabla koja su zakrčila put.