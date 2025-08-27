Završila u istražnom zatvoru jer je na A1 vozila u zabranjenom smjeru

Državljanka Srbije (32), kazneno je prijavljena zbog obijesne vožnje zbog čega je ispitana u ODO Karlovac, nakon čega je dovedena na Županijski sud u Karlovcu radi određivanja istražnog zatvora.

Sumnjiči ju se za kaotični događaj koji se zbio 21. kolovoza u večernjim satima na A1 kada je u smjeru od Zagreba do Karlovca vozila u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru. Tijekom te vožnje, najprije je bočnim ogledalom svog vozila udarila u bočno ogledalo vozila koje se propisano kretalo. To ju je vozilo pokušalo izbjeći skrećući udesno, a 32-godišnja vozačica se nastavila voziti u zabranjenom smjeru. Vožnju je nastavila i nakon što ju je policija pokušala zaustaviti dajući joj zvučna i svjetlosna upozorenja, kojim ju je tražila da se zaustavi. No nije ih poslušala, a u nastavku vožnje, 32-godišnjakinja je prednjim lijevim dijelom vozila udarila u prednji lijevi dio vozila koje se propisno kretalo, nakon čega je vozilom udarila i u središnju metalnu odbojnu ogradu. Potom se nastavila nekontrolirano kretati te je udarila u još jedno vozilo koje se propisno kretalo, nakon čega se zaustavila. Na odbačene dijelove vozila na autocesti zbog nemogućnosti izbjegavanja naletjela su još dva vozila koja su se propisno kretala.

Tužiteljstvo je tražilo da joj se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od bijega, a njihovom zahtjevu je sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu udovoljio.