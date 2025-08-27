Masovna tučnjava u kampu na Pagu: Potukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac. Trojica ozlijeđena

Kako je priopćila Policijska uprava zadarska, Općinskom sudu u Zadru privedeno je sedam muškaraca zbog remećenja javnog reda i mira u Povljani na otoku Pagu. Incident se dogodio 24. kolovoza u ranim jutarnjim satima u smještajnom objektu kampa. Policija navodi kako su trojica hrvatskih državljana (u dobi od 30, 24 i 19 godina) i 25-godišnji državljanin Srbije oko 5 sati ujutro došli do zaposlenika kampa, gdje je potom došlo do verbalnog i fizičkog sukoba s 27-godišnjim državljaninom Srbije, 32-godišnjim državljaninom Crne Gore i 26-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine.

Nakon što su se sukobili unutar zatvorenih prostora, nasilje se nastavilo i ispred objekta, pri čemu je oštećen inventar. Svi sudionici su privedeni u policiju, a kod većine je izmjerena prisutnost alkohola u krvi. Trojici je pružena liječnička pomoć te su im konstatirane lakše tjelesne ozljede. Daljnjim postupanjem utvrđeno je i da je dva sata ranije, oko 3 ujutro, u jednom ugostiteljskom objektu u Povljani također došlo do narušavanja javnog reda i mira. U tom događaju sudjelovala su dvojica hrvatskih državljana (24 i 19 godina) te 27-godišnji državljanin Srbije.

Protiv svih sudionika podneseni su optužni prijedlozi zbog prekršaja iz članka 6. i članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Uz to, 24-godišnji hrvatski državljanin tereti se i za prekršaj iz članka 25. Zakona o suzbijanju diskriminacije.