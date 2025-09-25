Završeno vještačenje nesreće u Splitu: Vozač Tesle koji je usmrtio ženu jurio je duplo brže od ograničenja

Vozač (33), koji je upravljao električnim automobilom marke Tesla, krajem svibnja usmrtio je pješakinju u Splitu na nogostupu. Prema neslužbenim informacijama Dalmatinskog portala, gotovo je vještačenje prometne nesreće koja se dogodila na križanju Ulice slobode i Velebitske ulice.

Otkriveno je kako je 33-godišnjak vozio brzinom od 138 kilometara na sat, odnosno duplo brže od ograničenja. Vozač je pri tolikoj brzini izgubio nadzor nad vozilom i izletio na nogostup te usmrtio pješakinju. U pritvoru je proveo manje od mjesec dana.

Naime, izvanraspravno vijeće prvo je ukinulo pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a onda su ispitani i svi svjedoci pa je pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode.