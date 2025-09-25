Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OGROMNA BRZINA

Završeno vještačenje nesreće u Splitu: Vozač Tesle koji je usmrtio ženu jurio je duplo brže od ograničenja

Split: Autom sletio s kolnika i usmrtio pješakinju
Foto: Zvonimir Barisin
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 18:46

Vozač je izgubio nadzor nad vozilom i izletio na nogostup te usmrtio pješakinju

Vozač (33), koji je upravljao električnim automobilom marke Tesla, krajem svibnja usmrtio je pješakinju u Splitu na nogostupu. Prema neslužbenim informacijama Dalmatinskog portala, gotovo je vještačenje prometne nesreće koja se dogodila na križanju Ulice slobode i Velebitske ulice.

Otkriveno je kako je 33-godišnjak vozio brzinom od 138 kilometara na sat, odnosno duplo brže od ograničenja. Vozač je pri tolikoj brzini izgubio nadzor nad vozilom i izletio na nogostup te usmrtio pješakinju. U pritvoru je proveo manje od mjesec dana.

Naime, izvanraspravno vijeće prvo je ukinulo pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a onda su ispitani i svi svjedoci pa je pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode
Romobili kao sigurnosni problem: Neki improviziraju sjedala i gotovo izazivaju tragediju
Ključne riječi
Tesla Split prometna nesreća

Komentara 1

Pogledaj Sve
OL
olujasviholuja
19:07 25.09.2025.

Po gradu 140 km na sat. optužiti ga za teško ubojstvo, a kazna 40 godina, za primjer drugima što ih čeka za takvu vožnju

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još