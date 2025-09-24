Naši Portali
TRAGEDIJA NA RASKRIŽJU

Prometna nesreća u Sisku: Poginuo biciklist, vozač pobjegao s mjesta nesreće

policija ilustracija
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
24.09.2025.
u 21:02

Policija moli sve građane koji imaju korisne informacije o nesreći da se jave Policijskoj postaji Sisak

U srijedu, 24. rujna oko 11:20 sati, na raskrižju Ulice Ivana Fistrovića i prilazne ceste prema trgovačkom centru "INTERSPAR" u Sisku, došlo je do prometne nesreće između nepoznatog vozila i 72-godišnjeg biciklista. Vozač je nakon nesreće napustio mjesto događaja, a ozlijeđeni biciklist prevezen je u Opću bolnicu Sisak, gdje je preminuo od posljedica ozljeda, javlja PU sisačko-moslavačka.

Policija moli sve građane koji imaju korisne informacije o nesreći da se jave Policijskoj postaji Sisak na broj 044/560-811, nazovu 192, pošalju e-mail na pp.sisak@mup.hr ili se obrate najbližoj policijskoj postaji.

Sisak prometna nesreća

