KRŠ I LOM

Teška nesreća kod Zaprešića: Sudarila se četiri automobila, ima ozlijeđenih

Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija
VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 09:04

Iz zagrebačke policije kazali su kako su dojavu zaprimili oko 07:05 sati, a u sudaru su sudjelovala četiri automobila

Teška prometna nesreća dogodila se u Jarku kod Zaprešića, na ulazu prema Podsusedu. U nesreći su sudjelovala četiri vozila, pišu 24 sata. 

Cesta je trenutno neprohodna, a neslužbeno se navodi da ima ozlijeđenih. Na terenu su policija i hitne službe. Iz zagrebačke policije kazali su kako su dojavu zaprimili oko 07:05 sati, a u sudaru su sudjelovala četiri automobila. Dvoje je ozlijeđeno te im je liječnička pomoć pružena u KB Sveti Duh. Promet je otežan, a slijedi očevid.

Sudar prometna nesreća

