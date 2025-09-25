Teška nesreća kod Zaprešića: Sudarila se četiri automobila, ima ozlijeđenih

Teška prometna nesreća dogodila se u Jarku kod Zaprešića, na ulazu prema Podsusedu. U nesreći su sudjelovala četiri vozila, pišu 24 sata.
Cesta je trenutno neprohodna, a neslužbeno se navodi da ima ozlijeđenih. Na terenu su policija i hitne službe. Iz zagrebačke policije kazali su kako su dojavu zaprimili oko 07:05 sati, a u sudaru su sudjelovala četiri automobila. Dvoje je ozlijeđeno te im je liječnička pomoć pružena u KB Sveti Duh. Promet je otežan, a slijedi očevid.
