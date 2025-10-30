Trump otkrio: Smanjenje carina Kini, ali uz njihove ustupke

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u četvrtak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u južnokorejskoj zračnoj bazi, a oba su čelnika zvučala optimistično u pogledu smirivanja trgovinskih napetosti između dva najveća svjetska gospodarstva. Razgovori u južnom lučkom gradu Busanu, njihov prvi susret licem u lice od 2019., označili su završetak Trumpovog burnog putovanja po Aziji na kojem je također hvalio trgovinske proboje s Južnom Korejom, Japanom i zemljama jugoistočne Azije.

Nijedna strana još uvijek nije objavila daljnje detalje razgovora, a Trump je iz Južne Koreje odletio svojim zrakoplovom Air Force One. Dok su sjedili sa svojim delegacijama kako bi započeli razgovore, Xi je Trumpu putem prevoditelja rekao da je normalno da dva vodeća svjetska gospodarstva s vremena na vrijeme imaju trenja.

Prije nekoliko dana, trgovinski pregovarači obje zemlje postigli su "temeljni konsenzus o rješavanju međusobnih primarnih briga", rekao je Xi. "Spreman sam nastaviti suradnju s predsjednikom Trumpom kako bismo postavili čvrste temelje za odnose Kine i SAD-a“, dodao je.

Sastanak, koji se održao na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), trajao je gotovo dva sata. Trump se rukovao s Xijem i otpratio ga do automobila prije nego što je američki predsjednik ispraćen crvenim tepihom u zračnoj luci.

Kineske dionice porasle su na desetogodišnji maksimum, a juan na gotovo jednogodišnji vrhunac u odnosu na dolar, jer su se investitori nadali ublažavanju trgovinskih napetosti koje su preokrenule lance opskrbe i poljuljale globalno poslovno povjerenje. Svjetske burze od Wall Streeta do Tokija dosegle su rekordne razine posljednjih dana.

Trump: Smanjenje carina Kini, ali uz njihove ustupke

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak, nakon što je odletio iz Južne Koreje, da je s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom postigao sporazum o smanjenju carina Kini u zamjenu za nastavak kupnje američke soje od strane Pekinga, daljnjeg kineskog izvoza rijetkih sirovina i suzbijanje ilegalne trgovine fentanilom.

U jednoj od niza svojih objava nakon sastanka, Trump je napisao da je na sastanku sa kineskim predsjednikom doneseno mnogo odluka, ali i kako neće otkrivati o čemu su sve razgovarali.