Donald Trump kaže da se neće kandidirati za treći predsjednički mandat, zasad

Le président américain Donald Trump signe un décret autorisant la Trump Gold Card dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington
Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/
Marijeta Nekić/Hina
30.10.2025.
u 00:02

Trump (79) je više puta odbijao isključiti mogućnost kandidature za treći četverogodišnji mandat 2028

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da se neće kandidirati za treći mandat, što je značajna promjena nakon višemjesečnog najavljivanja te ideje unatoč ustavnim ograničenjima. Trump, koji je poznat po mijenjanju mišljenja o važnim pitanjima, razgovarao je s novinarima u zrakoplovu Air Force One tijekom svoje turneje po Aziji u tri zemlje. Njegovo koketiranje s tom idejom uzbunilo je protivnike i ustavne stručnjake, koji kažu da bi treći mandat testirao 22. amandman, koji kaže da nitko ne smije biti izabran za predsjednika više od dva puta.

"Ako ga pročitate, prilično je jasno - ne smijem se kandidirati. Šteta, ali imamo puno sjajnih ljudi", rekao je Trump, dodajući da misli da bi potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio bili "nezaustavljivi" ako bi se zajedno kandidirali 2028. godine. Trump (79) je više puta odbijao isključiti mogućnost kandidature za treći četverogodišnji mandat 2028. Često na svojim skupovima najavljuje treći mandat i dijeli kape "Trump 2028" svojim prijateljima u Bijeloj kući.

Njegovi posljednji komentari izrečeni su dan nakon što je njegov bliski politički saveznik, predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson, rekao da sumnja u mogućnost promjene Ustava. "Ne vidim način da se izmijeni Ustav jer je potrebno oko deset godina da se to učini, kako bi se svim državama omogućilo ratificiranje onoga što bi dvije trećine Zastupničkog doma i tri četvrtine država odobrile", rekao je Johnson, bivši ustavni odvjetnik koji je ranije ove godine također rekao da Trump razumije pravne prepreke za služenje trećeg mandata.

