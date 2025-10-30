Naši Portali
'RUSIJA JE DRUGA, KINA TREĆA. ALI...'

Trump zapovjedio ministarstvu: Počnite testirati naše nuklearno oružje. Odmah

U.S. President Donald Trump departs South Korea
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
1/2
VL
Autor
Davor Verković/Hina
30.10.2025.
u 06:16

Dok je Trump pooštrio i svoju retoriku i stav prema Rusiji, Putin je javno pokazao svoje nuklearne mišiće testiranjem nove krstareće rakete Burevestnik 21. listopada i vježbama lansiranja nuklearnih oružja 22. listopada.

U četvrtak, uoči sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, američki predsjednik Donald Trump naložio je Ministarstvu obrane SAD-a da odmah nastavi s testiranjem nuklearnog oružja na "ravnopravnoj osnovi" s drugim nuklearnim silama. "Zbog programa testiranja drugih zemalja, naložio sam Ministarstvu rata da počne testirati naše nuklearno oružje na ravnopravnoj osnovi. Taj će proces započeti odmah", rekao je Trump na Truth Socialu, uoči sastanka s Xijem u Južnoj Koreji.

"Rusija je druga, a Kina udaljena treća, ali će biti izjednačena u roku od pet godina", naglasio je Trump. Predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da je Rusija uspješno testirala nuklearni supertorpedo Poseidon za koji vojni analitičari kažu da je sposoban razoriti obalna područja izazivajući ogromne radioaktivne valove oceana.

Dok je Trump pooštrio i svoju retoriku i stav prema Rusiji, Putin je javno pokazao svoje nuklearne mišiće testiranjem nove krstareće rakete Burevestnik 21. listopada i vježbama lansiranja nuklearnih oružja 22. listopada. Sjedinjene Države  posljednji su put testirale nuklearno oružje 1992. godine. Testovi pružaju dokaze o tome što  svako novo nuklearno oružje može učiniti, ali i funkcionalnost starijeg oružja.  Osim što pruža tehničke podatke, takav bi se test u Rusiji i Kini smatrao namjernim potvrđivanjem američke strateške moći.
Ključne riječi
nuklearno oružje Donald Trump

