Zaveo 13-godišnju dadilju svoje djece, a njegova žena joj prijetila ubojstvom

Bračni par iz Slavonije nepravomoćno je osuđen na uvjetne kazne i to zato što je 41-godišnji muškarac zaveo 13-godišnju djevojčicu koja je radila kao dadilja njegove djece, a njegova 33-godišnja supruga zato što joj je prijetila da će je ubiti.

Zbog bludnih radnji nad djetetom muškarac je osuđen na 10 mjeseci zatvora, međutim do izvršenja kazne neće doći ako u tri godine ne počini novo kazneno djelo. Njegova supruga je osuđena na osam mjeseci zatvora zbog prijetnji djetetu da će ga ubiti, no ni ona neće u zatvor ako u vremenu od dvije godine ne počini novo kazneno djelo.

Optužnica je teretila Slavonca da je od 2013. do siječnja 2014. godine u svojoj kući, s namjerom zadovoljenja svog spolnog nagona, znajući da je dadilja 13-godišnje dijete, iskorištavajući odsutnost svoje supruge, u više navrata djevojčicu ljubio i preko odjeće dirao po tijelu. Supruga je optužnicom terećena da je siječnja 2014. do studenoga 2015. godine, nakon što je u mobitelu svog supruga pronašla SMS poruke koje je upućivao 13-godišnjem djetetu, učestalo je vrijeđala dijete govoreći joj da je kurva koja je zavela njezina muža te joj više puta rekla da će je ubiti i da će joj zabiti nož u leđa. I jedan i drugi na sudu su izjavili da se ne osjećaju krivim, piše Glas Slavonije.

Foto: GettyImages

Muškarac je u svojoj obrani naveo kako nije točno ono za što ga se tereti i da je 13-godišnjakinja dolazila u njihovu kuću, no da ju on nikad nije neprimjereno dirao niti ljubio već je dolazila jer joj je kod kuće loša situacija. On ne zna zašto ga je neosnovano optužila, jer je on bio s njom u dobrim odnosima i nikad nisu bili u svađi. Njegova supruga tvrdi kako nikad nije prijetila djevojčici, no da joj je stalno djevojčica radila probleme.

U iskazu psihologinje iz nadležnog Centra za socijalnu skrb proizlazi da su psihologinji poznate i obitelj supružnika i obitelj djevojčice jer su se u obje obitelji provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Psihologinja je ispričala kako je majka djevojčice dovela je u Centar i kazala kako ona ne može više zaštiti svoju kćer od 33-godišnjakinje koja joj prijeti i vrijeđa je na ulici. Psihologinji je sama curica kazala da je razlog tome ljubomora jer je 41-godišnjak zaljubljen u nju, da su njih dvoje u nekakvoj romantičnoj vezi, da su razmjenjivali poruke i da su se povremeno viđali i da ju je jednom poljubio.

Sama djevojčica je ispričala psihologiji kako su ti njihovi susreti bili onda kada bi ona čuvala djecu supružnika. U svojem iskazu psihologinja je ispričala da joj je djevojčica rekla da je 33-godišnjakinja prijetila plastičnim pištoljem.

- Da su počinili terećena kaznena djela, nesporno je utvrđeno na temelju iskaza maloljetne oštećenice koja je navela da je bila s prvookrivljenikom u super odnosima i slagali su se. Potom ju je počeo zavoditi, a onda je to doznala i drugookrivljena pa su se svi troje posvađali. Navela je kako joj je govorio da mu se sviđa, da ju je poljubio, a to je bilo 2013. godine. Poljubio ju je u usta, i to nekoliko puta. Misli da je to trajalo nekoliko mjeseci. Također je navela da ju je dirao po stražnjici i po grudima preko odjeće. To je počelo u kolovozu 2013. i trajalo do početka 2014. godine kada su se posvađali. Jednom prilikom je drugookrivljena ušla u njezinu kući i skočila na nju dok je ležala na krevetu i počela ju je gušiti, to je bilo nekoliko dana prije Božića 2013. godine. U prolazu joj je govorila da je kurva i vrijeđala je te joj prijetila da će je ubiti i da će joj zabiti nož u leđa. Navela je i da ju je prvookrivljenik često ljubio kada drugookrivljena nije bila u blizini, dolazila je kod njih gotovo svaki dan i to se znalo događati jednom do dva puta na dan. Išla je kod okrivljenih jer su joj bili dragi, a i pomagala je drugookrivljenoj oko kućanskih poslova. Tada je bila sedmi razred osnovne škole - navodi se u obrazloženju nepravomoćne sudske odluke, piše Glas Slavonije.