Zaustavio dostavljača koji je vozio bez položenog vozačkog, a sada se brani da 300 kuna nije bilo mito već - pozajmica

- Nisam kriv. Taj novac, to je zapravo bila pozajmica koju mi je poznanik vratio. To nije bilo mito. Za to sam imao zadužnicu. No više je nemam, no možda bi je sud mogao tražiti od javne bilježnice kod koje je ovjerena prilikom posudbe novca. Imao sam i fotografiju u mobitelu, no mobitel mi je zbog ovog slučaja oduzet, pa možda sud može naći tu fotografiju - branio se A. K. (33), policajac PU zagrebačke kojem je na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje zbog optužbi da je 2021. primio 300 kuna mita kako bi kod kolege urgirao za svog poznanika uhićenog u prometnom prekršaju.

Tog poznanika (36) koji je radio kao dostavljač, zaustavila je policija, i nakon toga utvrdila da vozilom upravlja bez položenog vozačkog ispita. USKOK u optužnici tvrdi da je dostavljač policajcu dao mito, a policajac je dostavljaču obećao da će kod svog kolege srediti da se dostavljaču izbrišu negativni bodovi.

Za ovu priču se doznalo tijekom jedne druge istrage kojom je bio obuhvaćen spomenuti dostavljač. Ta se istraga bavila utajom poreza i izvlačenjem novca preko tvrtki, a kako su sudionici te priče tajno praćeni i snimani, nađena je i konverzacija oko spomenute (ne)naplate kazne. U jednom od tih tajno snimljenih razgovora čuje se 36-godišnjak kako govori sugovornici da je ga je zaustavio policajac na motoru te utvrdio da nema položeni vozački ispit. Iz sadržaja tih razgovora proizašla je i sumnja da je nakon toga 36-godišnjak sada optuženom policajcu dao 300 kuna mita ne bi li mu sredio brisanje kaznenih bodova.

U sudnici su preslušane neke od tajnih snimki. - Sad će firma zbog toga dobiti kaznu - kaše 36-godišnji dostavljač. - Je li policajac bio ljut? - pita ga sugovornica. - Ne, smijao se - odgovara joj 36-godišnjak. U daljnjem nastavku razgovora 36-godišnjak govori sugovornici kako bi trebao dobiti još šest kaznenih bodova, iako šest već ima, te kako će morati konačno ići položiti vozački ispit. Tajno je snimljen i razgovor u kojem dostavljač priča sugovorniku da je dogovorio da "za tri dana i 1000 eura dobije vozačku dozvolu".