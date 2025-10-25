USKOK pokrenuo istragu protiv komunalnih redara iz Zeline: Tražili su 1500 eura mita

USKOK je, temeljem kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice komunalnih redara iz Svetog Ivana Zeline zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela primanja mita. Sumnja se da su okrivljenici, 22. i 23. listopada zatekli osobu u povlačenju drvnih trupaca po kolniku i predočili joj da je počinila prekršaj za koji prijeti kazna od 5000 do 6000 eura.

Nakon toga su osobu pozvali na sastanak u ugostiteljski objekt, gdje joj je I. okrivljenik ponudio da za 1500 eura osigura brisanje svih prijava inspekciji i izbjegavanje prekršajnih sankcija, na što je osoba pristala. Sljedeći dan II. okrivljenik kontaktirao je osobu telefonom tražeći da uplati dogovoreni iznos. Potom je I. okrivljenik primio 1500 eura u drugom ugostiteljskom objektu, koje je zadržao za sebe i II. okrivljenika, izvjestio je USKOK.

Nakon ispitivanja, sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predloženo određivanje istražnog zatvora, no obojici okrivljenika određena je mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti.