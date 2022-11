Zastupnici branitelji o pomoći Ukrajini: I nama bi 90-ih pomoć puno značila...

Vezano uz Vladin prijedlog da hrvatska vojska, u sklopu misije EU, sudjeluje u vojnoj pomoći Ukrajini i obuci ukrajinskih vojnika, upitali smo nekoliko saborskih zastupnika koji su tijekom Domovinskog rata i sami bili branitelji – što bi njima u to vrijeme značila slična pomoć.

Direktno uvlačenje u rat

– Hrvatski je narod 90-ih bio u izuzetno teškoj situaciji. Bili smo bez oružja i imali embargo na njegovu nabavu. Dobro se sjećam tadašnjeg vapaja cijelog hrvatskog naroda za pomoći, hranom, lijekovima, oružjem, za svime. Nažalost, nismo to tada dobili. Ukrajina je danas u drukčijoj situaciji jer je svijet uz nju i ona dobiva pomoć. I zato ističem tu potrebu za empatijom prema ukrajinskom narodu, da se svi prisjete našeg ondašnjeg straha, nemoći, neimaštine i vojne neukosti. Nismo imali ništa, osim onoga što smo sami zarobili. I zato me čudi što danas neki bez imalo empatije govore o pomoći ukrajinskom narodu. Pa nama bi tijekom Domovinskog rata puno značilo da nam je neka zemlja bila spremna pomoći i oko skrbi o braniteljima, invalidima... To bi nam tada bilo nevjerojatno – kazao je HDZ-ov Ante Deur. I Mostov Miro Bulj ističe posve druge okolnosti nego 90-ih.

– Hrvatska je vojska bila pod embargom. Nama je tada malo svijeta davalo podršku, a na strani Ukrajine sad je cijeli svijet. Za svaki sam oblik humanitarne pomoći Ukrajini, no da se Hrvatska sad stavlja na čelo borbene obuke borbenog sastava ukrajinske vojske, i to u Hrvatskoj, to je direktno uvlačenje Hrvatske u rat između Rusije i Ukrajine i stavljanje mete na leđa Hrvatske – smatra Bulj. Na to se nastavio i Željko Sačić (HS):

– Situacije Domovinskog rata i sadašnjeg rata u Ukrajini su neusporedive. Onaj tko misli da smo mi branitelji 1991. i ukrajinski vojnici sad u istoj poziciji, vrijeđa nas. Mi smo početkom 90-ih bili međunarodno izolirani, blokirani, imali smo embargo na naoružanje. Nama braniteljima tada je sva nada dolazila od toga ako nam je neka od država ili organizacija slala oružje jer nam je oružja tada najviše nedostajalo. I najvažnije su nam bile zemlje koje su nas ilegalno naoružavale. A iza Ukrajine danas stoji cijeli slobodoljubivi svijet. I Ukrajini sada treba pomoć u oružju.

Rusofili i nerusofili

– Situacija u Ukrajini i ona u Hrvatskoj u vrijeme Domovinskog rata ni po čemu nije ista. Ukrajina od početka ima organiziranu vojsku i uživa kompletnu javnu podršku svjetske javnosti, a Hrvatska početkom 90-ih sve to nije imala. A tada bi nam to jako puno značilo. No, mi u ovom slučaju ne odlučujemo o pomoći Ukrajini. Podsjećam, Hrvatska je prva donijela Deklaraciju o ruskoj agresiji na Ukrajinu i neću dopustiti da nas se sad dijeli na rusofile i nerusofile. Ja samo gledam interes naše države. I u ovom je slučaju priča samo o tome hoćemo li ili nećemo prekršiti Ustav. Ovo nije situacija u kojoj našu misiju šaljemo u okrilju UN-a i NATO saveza, ovo je nešto drugo – kaže Franko Vidović (SD).