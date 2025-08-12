Zastrašujuće otkriće znanstvenika ako dođe do nuklearnog rata: Nastala bi tama, a onda slijedi kolaps

Istraživači sa Pennsylvanije predstavljaju detaljnu analizu nuklearne zime, apokaliptičnog scenarija koji bi doveo do masovne gladi milijardi ljudi čak i osam godina nakon globalnog nuklearnog sukoba. Prema riječima stručnjaka, nuklearna zima, scenarij koji slijedi nakon nuklearnog rata dovela bi do 'nezamislivih ljudskih gubitaka' mjerenih milijardama zbog potpunog kolapsa poljoprivrede. Kukuruz, ključna svjetska kultura, ne bi mogao opstati bez dovoljno topline i sunčeve svjetlosti. Posljedično, preživjeli nakon devastacije nuklearnih eksplozija suočili bi se s izazovom preživljavanja u uvjetima masovne gladi, objašnjavaju istraživači. Poznato je da nuklearno oružje oslobađa goleme količine energije kroz eksploziju, toplinu i radioaktivno zračenje. Dim nastao požarima uzrokovanim nuklearnim oružjem podigao bi se u atmosferu i zaklonio sunce. Nastala tama dovela bi do drastičnog pada temperatura, uništenja usjeva, široke gladi i smrti - fenomena poznatog kao nuklearna zima. "Za opstanak moramo biti pripremljeni ", izjavio je glavni autor studije Yuning Shi, stručnjak za biljke sa Sveučilišta Penn State. Jedan stručnjak nedavno je opisao nuklearnu zimu kao realnu i 'izuzetno aktualnu' prijetnju u kontekstu ruskog napada na Ukrajinu. U svojoj studiji, Shi i suradnici analizirali su kako bi različiti scenariji nuklearne zime utjecali na svjetsku proizvodnju kukuruza, najrasprostranjenije žitarice na planeti. Ova izuzetno "globalno važna" kultura, također poznata kao kukuruz, intenzivno se uzgaja za prehranu ljudi i životinja, s ogromnim područjima posvećenima svjetskoj proizvodnji. Zbog ključne uloge kukuruza, ova kultura može poslužiti kao pokazatelj sudbine cjelokupne poljoprivrede u nuklearnoj zimi - što implicira da bi i druge važne kulture poput riže i pšenice doživjele sličnu katastrofu.

Pomoću računalnih simulacija, znanstvenici su modelirali proizvodnju kukuruza na 38.572 lokacije širom svijeta kroz šest scenarija nuklearnog rata rastućeg intenziteta. U različitim scenarijima, količina čađe koja blokira sunčevu svjetlost ubačena u atmosferu kretala se od pet milijuna do nevjerojatnih 165 milijuna tona. Kako se i predviđalo, stupanj pada prinosa kukuruza varirao bi ovisno o opsegu konflikta, ustanovio je tim. Regionalni nuklearni sukob, koji bi u atmosferu izbacio oko 5,5 milijuna tona čađe, mogao bi smanjiti globalnu godišnju proizvodnju kukuruza za sedam posto. S druge strane, globalni nuklearni rat koji bi u atmosferu ubacio 165 milijuna tona čađe mogao bi rezultirati padom godišnjeg prinosa kukuruza za čak 80 posto. Smanjenje globalne proizvodnje usjeva za 80 posto imalo bi katastrofalne reperkusije, dovodeći do sveobuhvatne svjetske prehrambene krize, piše Daily Mail.

U najgorim scenarijima, potražnja za kukuruzom "višestruko bi se povećala u odnosu na trenutne potrebe za sjemenom", navodi tim, dok bi proizvodnja i distribucija sjemena mogle biti "drastično ograničene". Čak i relativno "skromno" smanjenje globalne proizvodnje usjeva od sedam posto imalo bi ozbiljan utjecaj na globalni prehrambeni sustav i ekonomiju, vjerojatno rezultirajući povećanom nesigurnošću u opskrbi hranom i gladovanjem.

Zbog devastacije lokalnih i globalnih ekosustava, ljudi bi se morali osloniti na hranu proizvedenu na vlastitom zemljištu i u lokalnim vrtovima za preživljavanje. Možda bi bilo potrebno saditi "zimske kulture" poput krumpira - no čak ni tada ne bi bilo garancije da će sjeme ili gomolji biti široko dostupni. "Što je nuklearni sukob intenzivniji, to je dublji povratak primitivnim načinima proizvodnje uslijed degradacije proizvodnog ekosustava", objašnjava tim. Dodatno, ubacivanje 165 milijuna tona čađe u atmosferu dovelo bi do razgradnje ozonskog omotača planeta, koji štiti nas i ostala živa bića od štetnog ultraljubičastog zračenja Sunca. Eksplozije i vatrene kugle nuklearnih detonacija stvaraju dušikove okside u stratosferi (sloj Zemljine atmosfere gdje se uglavnom nalazi ozonski omotač). "Prisutnost dušikovih oksida i zagrijavanje od apsorbirajuće čađe mogu brzo razoriti ozon, povećavajući razinu UV-B zračenja na Zemljinoj površini", objasnio je profesor Shi. "To bi oštetilo biljno tkivo i dodatno ograničilo globalnu proizvodnju hrane", dodao je. Studija, objavljena u časopisu Environmental Research Letters, upozorava da bi sveobuhvatan nuklearni rat i rezultirajuća nuklearna zima "bili pogubni za čovječanstvo". "Nuklearni sukobi uzrokovali bi nezamislive gubitke života i genetskih resursa, kao i prolongiranu nuklearnu zimu koja bi godinama reducirala poljoprivredne površine i produktivnost", dodaje tim.