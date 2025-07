Želite preživjeti nuklearni rat? Ova lokacija je vaša jedina šansa: Evo gdje se nalazi

Nuklearni rat predstavlja jednu od najvećih prijetnji modernom čovječanstvu. Napetosti među državama koje posjeduju nuklearno oružje povremeno podsjećaju koliko je tanka granica između mira i katastrofe. Zbog toga je važno razumjeti osnove nuklearne prijetnje te mogućnosti preživljavanja u takvom scenariju. Iako nijedna priprema ne može potpuno otkloniti opasnosti, informiranost, planiranje i određene zaštitne mjere mogu znatno povećati šanse za preživljavanje pojedinca i zajednice. Iako trenutačno ne možemo predvidjeti koliko bi ljudi ili koja bi mjesta mogla preživjeti ako bi nuklearni rat sutra zahvatio svijet, ipak postoji nekoliko mjesta na Zemlji gdje biste se mogli sakriti i pričekati da se sve smiri.

Temu nuklearnog rata pokrenula je Annie Jacobsen, finalistica Pulitzerove nagrade i autorica više romana, u epizodi podcasta Stevena Bartletta "The Diary Of A CEO". Epizoda pod nazivom "Stručnjakinja za nuklearni rat: 72 minute za uništenje 60 posto ljudi, u rukama 1 osobe! Ako počne nuklearni rat, idite u ovu zemlju!" objavljena je 13. svibnja i pratila je dvojac kako prolazi kroz razne teme. Barlett i Jacobsen raspravljali su o vjerojatnosti da jedna osoba izazove globalnu katastrofu, evoluciji nuklearnog oružja i može li umjetna inteligencija (AI) poslužiti kao sila dobra ili zla, piše LADbible.

Bartlett je upitao Jacobsen postoji li sigurno mjesto na Zemlji u slučaju nuklearnog rata koji bi zahvatio svijet. "Postoji jedno malo mjesto na Novom Zelandu. I jedan mali dio Australije. I to ima veze s idejom da, u slučaju nuklearnog rata, poljoprivreda propada zbog nuklearne zime i činjenice da sunce biva blokirano. Kada imate milijarde ljudi koji umiru, tada je to zato što poljoprivreda propada. Oni koji to proučavaju kažu da postoje neka područja u Australiji i Novom Zelandu koja bi ostala održiva, ali tu govorimo o ljudima koji bi živjeli poput lovaca-sakupljača", objasnila je 58-godišnjakinja.

Jacobsen je rekla da je među nekim od "čudnijih" razgovora koje je vodila o scenariju nuklearnog rata bio onaj vođen s nekoliko milijardera koji zapravo imaju bunkere na Novom Zelandu. Autorica je obećala da će milijarderi ostati anonimni te je primijetila da je zanimljivo što su ti pojedinci shvatili da bi svijet mogao završiti za 72 minute. "Nije to bilo u stilu 'idemo se udružiti i pobrinuti se da do nuklearnog rata ne dođe', već više 'koliko brzo mogu napuniti svoj G5 da bih stigao na Novi Zeland'", ispričala je.

U komentarima su se javili mnogi korisnici da bi izrazili svoje mišljenje. "Dakle, pitanje je zašto su ti milijarderi više zainteresirani za život nakon što mi ostali izginemo, nego za sprječavanje nuklearnog rata?", upitao je jedan. "Život je zastrašujuć jer znaš da je život svakog čovjeka na ovom planetu u rukama ljudi koje ni mi sami ne možemo imenovati", primijetio je drugi.

"Nijedan od njih neće stići do svog bunkera na vrijeme", napisao je treći. "Nakon globalnog nuklearnog rata, novac neće imati vrijednost. Preživljavate s mozgom i rukama koje poznaju upotrebljivu vještinu", objasnio je četvrti. "Sretno s dolaskom na Novi Zeland za 72 minute", zaključio je peti.