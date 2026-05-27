RAD U HOTELU

Plaća do 3.000 eura i osiguran smještaj: Ovaj oglas za posao zapalio mreže, vlasnik je bivši reprezentativac

Hrvatski zavod za zapošljavanje u Šibeniku
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.05.2026.
u 13:46

Uz visoka primanja, poslodavac zaposlenicima osigurava i besplatan smještaj, rad u smjenama, jedan slobodan dan tjedno, mogućnost stalnog zaposlenja te godišnji odmor u trajanju od dva puta po 12 dana

Plaće koje nude pojedini poslodavci u Hercegovini posljednjih su dana postale glavna tema na društvenim mrežama, a posebnu pažnju izazvao je oglas luksuznog hotela iz okolice Čapljine u kojem kuhari mogu zaraditi i do 3.000 eura mjesečno. Kako prenosi Biznisinfo.ba, u Viber grupi “Tražim nudim posao” objavljeni su oglasi za zapošljavanje djelatnika u hotelu “President” u Tasovčićima kod Čapljine. Najveće zanimanje izazvala je ponuda za kuhare i kuharice u à la carte restoranu, kojima se nudi plaća od 2.500 do 3.000 eura, što je gotovo 6.000 konvertibilnih maraka.

Uz visoka primanja, poslodavac zaposlenicima osigurava i besplatan smještaj, rad u smjenama, jedan slobodan dan tjedno, mogućnost stalnog zaposlenja te godišnji odmor u trajanju od dva puta po 12 dana. Osim kuhara, hotel zapošljava i konobare te konobarice. Za ta radna mjesta nude se plaće od 2.500 do 3.000 KM, uz osiguran smještaj i hranu, rad šest dana u tjednu te dodatne bonuse, prenosi Glas Srpske.

Hotel “President” smješten je u Tasovčićima, nedaleko od granice s Hrvatskom i važnih prometnih pravaca prema Jadranu, a u blizini su i popularna turistička odredišta poput Mostar i Međugorje. Luksuzni objekt otvoren je 2021. godine i u kratkom je vremenu postao jedno od poznatijih mjesta za smještaj i organizaciju događanja u Hercegovini.

Posebno zanimanje javnosti izazvala je činjenica da je među vlasnicima hotela i bivši hrvatski nogometni reprezentativac Nikica Jelavić, koji je tijekom karijere igrao za Everton F.C., Rangers F.C. i Hull City A.F.C.. Nakon nogometne karijere okrenuo se ulaganjima u turizam i ugostiteljstvo. Oglasi su u kratkom roku izazvali brojne komentare na društvenim mrežama, ponajviše zbog plaća koje su osjetno više od prosjeka u ugostiteljskom sektoru u Bosni i Hercegovini.
