Najmodavci otkrili kada vraćaju polog, a kada ga zadržavaju: 'Pravili se pametni pa su i ovršeni'

Vraćaju li najmodavci polog i u kojim slučajevima ne vraćaju te što očekuju od stana nakon što ga pet godina nisu vidjeli, ali i plačaju li najmoprimci čistačicu i okreče li stan prije izlaska, zanima jedng od korisnika Reddita. Ako je sve uredno kako je bilo pri useljenju, vraća se sve, a ako je nešto pokidano i slično, odbije se od pologa, piše u jednom od odovora. "Ako je nešto potrošno ili baš staro, ne odbija se. Ne očekujem da se farba i slično, ako nisu zidovi baš zamazani. Problem je što se u 90% slučajeva treba stan počistiti jer valjda misle da neću otvoriti frižider, školjku, pećnicu, pogledati ispod kreveta. I onda za čišćenje platim i odbijem koliko bude. Do sada vratio 100% u 2 slučaja, cca. 80% u 3 slučaja, 20% u jednome (baš svinjac ostavili) i ništa u 2 slučaja kada su uništili krevet, polupali vrata, uništili dnevni.

U jednom od ta dva slučajase pravili pametni i rekli da nemaju što plaćati dodatno 1200 eura štete, pa su ovršeni i sada će ih ukupno koštati 2900 eura (+ polog koji ostaje) jer, da bi nadoknadio radove, ne mogu sam riješiti nego moram imati dokaze i račune da se zna koliko košta što je onda naravno više ( npr. mogao sam sam okrečiti za 150eur, a majstor naplatio 600, zamjena stakla 210 eura, a mogao sam za 60 itd...)", nabrojao je. Uglavnom, zaključio je, useliš, sve pregledaš i poslikaš stanje i mailom pošalješ najmodavcu da se zna kakvo je stanje da ne bi kasnije bilo...

Slično je napisao još jedan korisnik Reddita: "Očekujem da stan bude stanja kakvog je bio kad ste ušli u njega". Ako je stan prljav pri izlasku, kazao je, uzet će od pologa za čistačicu. Ako je osnovno spremljen i vraćen uredan, ali ipak traži temeljito čiščenje, platit će čistačicu iz svog džepa.

"Ako ste bili pušači, a niste bili u stanju okrečiti jednom u 5 godina, uzet ću i za krečenje. Ako niste bili pušači i niste pretjerano uprljali zidove, ja ću platiti krečenje. NE UZIMAM od pologa za sve što se pokvarilo/oštetilo usljed normalnog korištenja stvari. UZIMAM od pologa za sve što je oštećeno/pokidano usljed nepravilnog korištenja/nepažnje. Dakle, stvar je odnosa. Ako se vi prema meni i sebi ponašate kao stoka, onda ću i ja biti stoka. Ako je sve bilo ok, od pologa riješavam preostale režije a resto vraćam", objasnio je.

Javio se i jedan najmoprimac koji je napisao da generalno sve sredi prije izlaska. "Ako sam u stanu bio duže i bio je tip-top, onda i okrečim. Bio sam u puno stanova u najmu, i svi osim jednih najmodavaca (u Puli) su bili savršeno korektni.

Svi polozi su vraćeni. Stan je bio prljav kad se ulazilo, daleko čišći kad se izlazilo, ostavio i par komada namještaja kojih nije bilo na što su ovi pokušavali igrati neke žrtve kako je stan ostao u neredu", napisao je.