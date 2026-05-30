'Jesam li prolupao ili su posvuda?': Sve više ljudi primjećuje istu stvar, u Zagrebu osvanule i table s upozorenjima

Čini li se to samo njemu ili je odjednom baš puno vrana posvuda, upitao je jedan od korisnika Reddita zajednicu na toj društvenoj mreži. "U zadnje vrijeme ih viđam nenormalno puno — po parkovima, krovovima, kablovima, čak i navečer rade kaos. Ne znam jel ih stvarno ima više nego prije ili sam ih tek sad počeo primjećivati", objasnio je pa upitao ima li još netko taj dojam ili je prolupao te

zna li netko možda zašto ih je toliko.

"Ne čini ti se. Nemaju prirodnog neprijatelja, a smeća odnosno hrane je posvuda. Sada je sezona mladih", piše u jednom od komentara. Netko je napisao i kako su jako snalažljive i prilagode se bilo kojoj okolini. "Evo zimi na moru u malim mistima ih se često može vidit kako jedu ježince", tvrdi u komentaru.

Nedavno su, podsjetimo, po Zagrebu osvanule table na kojima piše "Ne bojte se vrana". Na njiima piše i kako se treba ponašati u slučaju da naiđete na područje s vranama. Neka od upozorenja kažu: nemojte trčati, bježati ili nastaviti voziti bicikl jer uslijed pada može doći do ozlijede, podignite ruke, kišobran ili druge predmete iznad glave.