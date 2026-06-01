Ptice masturbiraju i to je potpuno prirodno ponašanje, tvrde stručnjaci

Znanstvenici su zaključili da je masturbacija kod ptica prirodno i uobičajeno ponašanje te upozorili da vlasnici i veterinari ne bi smjeli kažnjavati životinje zbog takvih navika. Novo istraživanje pokazalo je da je samozadovoljavanje čak češće među pticama u divljini nego onima u zatočeništvu, prenosi The Guardian.

Stručnjaci su analizirali podatke o 120 vrsta ptica, među kojima su papige, patke, purani i kokoši. Istraživanje se temeljilo na svjedočanstvima uzgajivača, vlasnika ptica i znanstvenoj literaturi, a rezultati su objavljeni u časopisu Ecology and Evolution.

Voditeljica istraživanja, evolucijska ekologinja Chloe Heys sa Sveučilišta Lancashire, istaknula je kako se dugo pogrešno vjerovalo da se ptice samozadovoljavaju samo zbog stresa u zatočeništvu. “Otkrili smo da je riječ o sasvim prirodnom i zdravom dijelu njihova seksualnog ponašanja”, rekla je.

Prema istraživanju, mužjaci se najčešće trljaju o prečke, igračke, grančice ili čak ruku vlasnika, dok ženke podižu rep i naslanjaju se na prikladne predmete. Ponašanje ponekad prate mahanje krilima i glasanje koje inače nije uobičajeno.

Autori upozoravaju da pokušaji sprječavanja takvog ponašanja mogu biti štetni. Neki vlasnici, zabrinuti da će se ptice ozlijediti, tražili su pomoć veterinara, a pojedini stručnjaci preporučivali su uklanjanje igračaka i prečki, hormonalne terapije pa čak i operacije. Heys smatra da su takve mjere pretjerane i nepotrebne osim u rijetkim slučajevima kada nastanu ozbiljni zdravstveni problemi.

Veterinarka Ana Basto ocijenila je da će istraživanje pomoći stručnjacima da daju bolje savjete vlasnicima ptica te pridonijeti razumijevanju ponašanja životinja. Koautorica studije Matilda Brindle dodala je da rezultati potvrđuju kako su različiti oblici seksualnog ponašanja, koji nisu povezani isključivo s razmnožavanjem, široko rasprostranjeni u životinjskom svijetu.