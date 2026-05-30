FOTO Ovo su zemlje u kojima nikada nije pao snijeg

Velik dio svijeta svake se zime suočava sa snijegom, poledicom i temperaturama ispod ništice, no postoje države u kojima stanovnici nikada nisu vidjeli pahulje.
Na društvenim mrežama posljednjih dana širi se karta država u kojima navodno nikada nije pao snijeg, a većina njih nalazi se u tropskom pojasu, blizu ekvatora ili u područjima s izrazito toplom klimom tijekom cijele godine.
U Srednjoj i Južnoj Americi na popisu se nalaze Panama, Kostarika, Nikaragva, Honduras, Urugvaj, Surinam i Francuska Gvajana. Najveći broj država s karte nalazi se u Africi.
Najveći broj država s karte nalazi se u Africi. To su Mauritanija, Mali, Gvineja, Burkina Faso, Gana, Nigerija, Niger, Senegal, Gambija, Gvineja Bisau, Sijera Leone, Liberija, Obala Bjelokosti, Togo, Benin, Čad, Kamerun, Angola, Zambija, Bocvana, Zimbabve, Mozambik i Somalija.
U Aziji su označeni Bangladeš, Tajland, Laos i Kambodža, kao i dijelovi Malezije i Filipina.
Meteorolozi objašnjavaju da je glavni razlog izostanka snijega kombinacija tropske klime, niske nadmorske visine i blizine ekvatora.
U takvim područjima temperature tijekom cijele godine ostaju previsoke da bi se oborine pretvorile u snijeg.
NOAA i World Meteorological Organization (WMO) navode kako je za stvaranje snijega potrebno dovoljno hladnog zraka u oblacima i pri tlu, što u većini tropskih država gotovo nikada nije slučaj.
Zanimljivo je da čak i neka izrazito vruća područja svijeta ipak povremeno dožive snijeg.
Tako je snijeg posljednjih godina zabilježen u dijelovima Sahare, uključujući Alžir, što pokazuje koliko ekstremni vremenski uvjeti ponekad mogu iznenaditi meteorologe.
