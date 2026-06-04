Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
USRED BIJELA DANA

Detalji šokantne otmice u Zagrebu: Policija ih je našla u Trokutu

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
04.06.2026.
u 23:23

Zagrebačka policija potvrdila je da je upoznata sa slučajem te da je zaprimila i snimku incidenta.

Šokantnu snimku objavio je večeras portal 24sata. Na njoj se vidi kako skupina kod Arena Centra napada muškarca, nagurava ga i tuče, a zatim ga trpaju u prtljažnik. Odvezli su ga u smjeru Lidla, a sve se događalo u četvrtak poslijepodne. "Policija je vrlo brzo stigla na mjesto događaja. Koliko sam vidjela, jedan prolaznik uspio je zapisati registracijsku oznaku", ispričala je svjedokinja. Na snimci se vidi napad, muškarac koji doziva pomoć dok ga napadači odvlače

Zagrebačka policija potvrdila je da je upoznata sa slučajem te da je zaprimila i snimku incidenta. Ubrzo nakon događaja policijski službenici priveli su četvoricu osumnjičenih muškaraca, koji se sada nalaze pod nadzorom policije, dok je oštećeni muškarac prevezen na liječenje u KBC Zagreb. Krim istraživanje je u tijeku.

24sata sada nesluženo doznaju kako je policija otmičare našla dva kilometra dalje, u naselju Trokut, koje je udaljeno samo pet minuta vožnje od mjesta otmice. "Čuo sam sirene i vidio da je nekakva akcija. Nisam znao da love otmičare", ispričao je za portal čitatelj iz tog kvarta. 

Ključne riječi
Arena Centar otmica

Komentara 1

Pogledaj Sve
PU
puran
23:31 04.06.2026.

vakom otmičaru po 10 god. prdekane.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

18 godina od Kornatske tragedije - arhivske fotografije
Premium sadržaj
Video sadržaj
NEMAR JE VEĆ U ESENCIJI DRUŠTVA

Učinkovit sustav radi za dobrobit građana, a ne za očuvanje vlasti ili stečenih pozicija

Prije 20 godina dogodila su se ubojstva zbog kojih je Hrvatska izgubila sporove na Europskom sudu za ljudska prava. Sve pogreške koje su tada učinili policija, sudovi, liječnici, socijalne službe... i koje su utvrđene u presudama u kojima je navedeno da je država odgovorna jer nije napravila sve što je bilo u njezinoj moći da zaštiti žrtve ponovile su se i u slučaju Aleksić. Jer ni sustav, ni politika, ni društvo nisu izvukli pouke, a još manje učinili nešto da se smrtonosne pogreške ne ponove

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!