Detalji šokantne otmice u Zagrebu: Policija ih je našla u Trokutu

Šokantnu snimku objavio je večeras portal 24sata. Na njoj se vidi kako skupina kod Arena Centra napada muškarca, nagurava ga i tuče, a zatim ga trpaju u prtljažnik. Odvezli su ga u smjeru Lidla, a sve se događalo u četvrtak poslijepodne. "Policija je vrlo brzo stigla na mjesto događaja. Koliko sam vidjela, jedan prolaznik uspio je zapisati registracijsku oznaku", ispričala je svjedokinja. Na snimci se vidi napad, muškarac koji doziva pomoć dok ga napadači odvlače.

Zagrebačka policija potvrdila je da je upoznata sa slučajem te da je zaprimila i snimku incidenta. Ubrzo nakon događaja policijski službenici priveli su četvoricu osumnjičenih muškaraca, koji se sada nalaze pod nadzorom policije, dok je oštećeni muškarac prevezen na liječenje u KBC Zagreb. Krim istraživanje je u tijeku.

24sata sada nesluženo doznaju kako je policija otmičare našla dva kilometra dalje, u naselju Trokut, koje je udaljeno samo pet minuta vožnje od mjesta otmice. "Čuo sam sirene i vidio da je nekakva akcija. Nisam znao da love otmičare", ispričao je za portal čitatelj iz tog kvarta.