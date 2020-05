Zašto upravo cikloturizam može spasiti ovu sezonu

Krilatica “Ostani doma” polako ide doma. Svi žele putovati, kretati se, posjetiti omiljena mjesta ili neka nova. Već ovoga ljeta, a možda i prije. Nakon karantene zbog korone, koju su u nekom obliku imale i sve zemlje u okruženju. Ipak, i uz popuštanje mjera u Europi i lagani povratak normalnom životu, trenutačno se svako putovanje čini kao fikcija. Ostaju mjere poput pojačanog održavanja higijene i opreza, ali i preporuka da se ne ide na godišnji odmor predaleko. Sve to treba nekako pomiriti, prelomiti i prihvatiti. O prelasku državnih granica da ne govorimo. Pa čak i granica naših županija.

No, po svemu sudeći, sve se u trenu može preokrenuti. Želja zvana putovanje, prema istraživanjima, u psihi turista stvori se u par tjedana. Taman će do tada osmisliti čarobnu formulu kako će se turisti provući do našeg mora. Francuzi već sanjaju naš Jadran. Pariški Vogue objavio je fotku potpisanu sa “Sunčano popodne na zadarskoj plaži zvuči idealno”. Belgijci, a nisu jedini, vide Hrvatsku kao “corona free” zemlju. Nismo se bolje mogli predstaviti i brendirati. A konkurenciju za ljetni turizam trenutačno gotovo i nemamo. Ugledni The Guardian piše da biciklizam treba postati glavno prijevozno sredstvo na malim daljinama. A njemački Bild ide korak dalje i vidi cikloturizam kao savršen aktivan odmor ovog ljeta.

Biciklisti će imati više prostora

Može li cikloturizam zaista uskočiti među prvima u spas naše turističke sezone? Odgovor je svakako veliko da jer se preporučuje boravak na svježem zraku i uopće kretanje na otvorenom. Prva je prednost u vožnji biciklom što je distanciranje lako izvedivo. Drugo, biciklisti će ovog ljeta imati više prostora u mnogim jadranskim destinacijama. Realno, bit će manje gostiju, šetnice i mnoge inače frekventne rute bit će prohodnije. No, prije svega tražit će se mjesta gdje je i inače bilo manje ljudi i turista. Treće i ništa manje važno – cikloturisti u Hrvatsku dolaze automobilima na koje nakrcaju i bicikle. Europljani će očito biti propušteni u obližnje države, ali ne predaleko. Taman da mogu otići autom ili kamperom do nas i tako se vratiti. Hrvatska bi Nijemcima ili Austrijancima bila krajnji “dopušteni” domet. Biciklisti su i inače preferirali, a sada će ih zavoljeti još više, kampove, glamping, smještaj u izdvojenim objektima poput vila ili apartmana koji će se prvi otvoriti i uhodati te najlakše provoditi epidemiološke mjere. A o sebi i svojim biciklima gosti će sami voditi brigu, uključivo i dezinfekciju. Voze bicikle i inače u rukavicama, pa i ljeti. Nose kacige, naočale i imaju sa sobom pribor za osobnu zaštitu koji podrazumijeva dulji boravak vani.

Kapaciteta i na moru i u kontinentalnoj Hrvatskoj imamo puno. A upravo to može biti važno, ako ne i presudno. Mali hoteli, turistička naselja, seoska gospodarstva i imanja ekspresno će živnuti. Lakše je organizirati i stvoriti predodžbu o ljetovanju na biciklu u takvim objektima. Gdje se unaprijed zna da će biti manje živahno. Onda će cikloturisti lako pronaći svoj put do plaže. Ili biciklističkog izleta po Istri, zaleđu Dalmacije ili našim otocima. Naravno i po gorskoj i nizinskoj Hrvatskoj. Gdje smo u razvoj cikloturizma uložili milijune kuna. Sada bi nam se taj ulog mogao vratiti na velika vrata. Osmišljene su brojne pogodne rute u Gorskom kotaru, Lici, Zagorju, Međimurju... To su područja koja su bila i prije slabije posjećena. Gdje i inače živi ili se kreće vrlo malo ljudi. Pretpostavka je da će cikloturisti birati baš takva područja. Što je i prirodno zbog želje za distanciranjem i što manjim brojem mogućih međusobnih kontakata. A opet, imat će prilike biti u ugodnom okruženju. U tišini naših šuma i planina. Dok će društvene kontakte održavati prema vlastitoj želji.

Poznati istarski mali boutiqe hotel San Rocco, s biciklističkom i gastronomskom licencijom, objavio je na svojoj stranici na Facebooku: “Ponovno palimo svjetla našeg hotela. Bit će još ljepše i uzbudljivije. Spremni smo vas ugostiti i poštivati sve potrebne preventivne mjere”. Dobra je to pozivnica i slogan koji daje toliko potrebnu motivacijsku želju za putovanje i boravak koji će biti siguran. Idealna prilika da se ponovno veselimo svakom gostu, pa tako i biciklistu. Naša najpoznatija biciklistička staza Parenzana, koja ide od Buja do Poreča i prolazi divnim krajolikom Istre, odlično će se uklopiti u novi “bike lifestyle” – izbjegavanje napučenih mjesta i povratak prirodi, divljini i privatnosti te intimnim mjestima s gastroužitkom. Može se skrenuti na tartufe kod obitelji Prodan u Buzetu. Sudjelovati u “lovu” na tartufe, a potom i kušati tu neodoljivu deliciju u čudesnom ambijentu. U selu Kropinjak dočekat će vas pak Adrijano Ivančić i vrlo rado provesti na biciklu do pet izvora Ćićarije ili obližnjeg vrha Žbevnice. Što će biti odličan izbor za MTB bicikliste. U velikoj staroj istarskoj kamenoj kući potom ćete uživati u lokalnim delicijama, ali i svježem zraku. Ovdje možete i prespavati, dan ili više. Nećete požaliti.

Glavni biciklistički džoker

Stare ceste prema moru preko Gorskog kotara, Velebita i Zagore, kojih imamo na stotine, naš su glavni džoker. Cikloturisti ipak neće doći samo zbog toga što ovog ljeta nemaju drugog izbora. Autohtona turistička priča danas vrijedi više nego ikada. Budi uzbuđenja, traži malo vještine i spretnosti te daje motiv s hrpom sadržaja i emocija. Upoznati se s načinom življenja, pogotovo ako se radi o nekom podvelebitskom mjestu ili zabiti podno Biokova. Kako je lijepo odjednom ne sresti nikoga u starom selu. Niste znali ni da postoji, ni da bi tu nekoga još bilo. Možda biste čak i popili čašu crnog vina i uz to čuli poneku priču uz prošlosti. Frano Topić više ne živi tu, ali svaki dan dođe u staru kuću. Priča nam kako se baš ovuda spuštao led s Biokova za prve turiste na Makarskoj rivijeri.

Cikloturizam nudi sada taj toliko potrebni odmak. A za uživanje, odmor i sunčanje bit će vremena. Na kraju ćete se i nakupati i nasunčati s boljim hedonističkim doživljajem koji možete već idući dan sami kreirati, za sebe, manje društvo ili obitelj. A pritom se vinuti biciklom od svoje još uvijek omiljene rivijere koji kilometar dalje. Pronaći i kavu za sedam kuna. I biti bolje primljen i poželjan gost jer mondenog turizma neće biti dulje vrijeme. Sada ćete možda već poznatu destinaciju promatrati i otkriti na posve drukčiji način.

Cikloturizam ima priliku promovirati Lijepu Našu na drukčiji i održivi način. Zaviriti u stare gradove, sela i zaseoke privilegij je koji u zapadnoj Europi više i ne postoji. Naime, takvog očuvanog krajobraza ondje i nema. Otkriti čak i čarobnu plažu ili planinski vrh o kojima se do prije koji dan maštalo u Europi. A već promatrate vašu plažu iz neke “skywalk” perspektive. Gdje ste mislili da nikada i nećete doći, ali evo tu ste. Prilika da se i vi na najbolji mogući način pohvalite svojim morskim i tajnim biciklističkim kutkom. Razvoj industrije bicikala, posebno tzv. mountain bikeova, spretnih i laganih, te električnih, uvelike je promijenio mogućnosti i domete vozača. Tome je pridonijelo i niz postojećih starih rimskih putova kojih Hrvatska ima puno. Te onih iz Napoleonova doba i vremena Austro-Ugarske, koji su uglavnom ostali u stanju u kakvom su i bili.

Nacionalni park Krka sjajno je iskoristio svoju reputaciju, ali i veličinu parka na Miljevačkom platou i u kanjonima rijeka Krke i Čikole. Osmišljeno je i označeno oko petsto kilometara mountain bike staza. Sagrađen je i moderan i funkcionalan Centar za posjetitelje u Laškovici. To je idealno mjesto za početak bicikliranja u NP Krka. Odlična je infrastruktura, ima puno mjesta za parkiranje automobila i bicikala. Tu su električne punionice, pametne klupe, bike self service te druga pomagala za aktivnosti na otvorenom. U njemu se mogu kupiti ulaznice za park i nabaviti bike karte za rute te dobiti svi savjeti ili pomoć od rendžera i zaposlenika parka. Osim što se možete okrijepiti na lijepoj terasi nekadašnje stare škole, sada je tu i polazište za mnoge turiste koje kreću u park. Turisti na biciklu mogu vidjeti potpuno nove vizure parka i doživjeti još neviđene prizore. Za smještaj ne treba brinuti.

Istraživanje na dva kotača

U Vodicama otvara svoja vrata i hotel Olympia Sky. Tako će ostati zapamćen kao jedan od prvih hotela na Jadranu koji je objavio da otvara svoja vrata 11. svibnja. – Taj dan kada smo to objavili – kaže nam Tašana Banjanin iz kompleksa hotela Olympia i Olympia Sky – dobili smo brojne pozitivne reakcije i pitanja. Od toga kako će boravak u hotelu izgledati do toga kako doći do Hrvatske.

Taj “bike friendly” hotel će zbog nove situacije otvoriti 50 posto smještajnih kapaciteta, ali će u njemu raditi svi zaposlenici kao da je pun. Moraju se poštovati zahtjevi i preporuke epidemiologa, a za hotele su vrlo zahtjevni.

– Htjeli bismo da se gosti osjećaju ugodno i opušteno, da znaju da su u hotelu, a ne u ljekarni. Jako nas veseli porast pratitelja na društvenim mrežama i što smo s gostima uspjeli održati kontakt cijelo vrijeme koronakrize. Tko ove godine bude ljetovao u hotelima, imat će ekskluzivni tretman. Veselimo se svakom gostu, pa tako i cikloturistima – zaključuje voditeljica marketinga Tašana Banjanin.

Nedavno smo na biciklu posjetili i malo selo Goršete u Gorskom kotaru. Upoznajte Hrvatsku biciklom, pa ćete doći i do Goršeta u dolini Kupe. Selo je predivno, kao iz bajke, ima crkvu, groblje, jednog stanovnika i jako lijepe kuće koje povremeno posjećuju nekadašnji stanovnici, te par seoskih vila koje se mogu i unajmiti.

Istraživanje na dva kotača u predivnoj prirodi može početi. Nakon vožnje dolinom Kupe, vrijeme je da obiđete i brojne vidikovce. Od kojih neki, poput Orlove i Kavranove stijene, pružaju nestvarne poglede. E, tu možemo računati na toliko željeno opuštanje i socijalno prihvatljiv odmor. Možda još ima nade za našu grudu i krš, otoke i priobalje, slavonska i posavska sela da ih stavimo u turističku funkciju. Pa ćemo od toga i svi mi bolje živjeti. U koroni i bez nje. Sada je za to prilika jer će poželjan biti boravak tamo gdje boravi manje ljudi ili ih uopće nema.