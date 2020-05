Zašto je Kurz zaboravio Hrvatsku?

Pokrenuti ekonomiju, počevši od turizma, ali uz držanje pod kontrolom širenja koronavirusa, tema je koju je pokrenuo austrijski kancelar Sebastian Kurz obrativši se uspješnim zemljama u botbi protiv pandemije. Među njima nema Hrvatske. Kurz je videokonferencijom nazvao premjere Grčke, Danske, Češke, Norveške, Australije, Singapura, Izraela i Novog Zelanda. Dakle devet zemalja bi trebalo imati međusobne sigurne koridore za turiste.

Kurz je izdvojio te zemlje jer su se one “prve pokrenule” (First Movers) i hitno i učinkovito djelovale u suzbijanju širenja virusa Covid-19. Dakako, budući turisti bi se trebali podvrgnuti zdravstvenoj kontroli na zračnim lukama i pridržavati se sigurnosnih mjera, prije svega paziti na udaljenost među osobama. Beč namjerava upotrijebiti metodu hitnih analiza koje u roku od tri sata donose rezultate o tome je li netko pozitivan ili nije na koronavirus. Izrael također eksperimentira brze metode analize koji bi zrakoplovnim kompanijama jamčile da neće dovesti zaražene putnike do mjesta na koja su se uputili.

Premijeri Kurz (Austrija), Netanyahu (Izrael), Mette Frederiksen (Danska), Morrison (Australija), Lee Hsien Loong (Singapur)…razgovarali su o projektu slobodnog kretanja između njihovih zemalja uz poduzimanje potrebnih mjera sigurnosti. Bio bi to nekom vrstom “Schengena devetorice” za putovanje među njima uz imunitetsku vizu, a Wall Street Journal drži kako bi se taj plan mogao ostvariti u roku od nekoliko tjedana. Podsjetimo da Austrija ima nešto više od 600 premuniluh od koronavirusa, Danska oko 500, Češka 250, Norveška 200, Grčka 150, kao i Izrael, Australija oko 100, a Singapur i Novi Zeland po oko 20 preminulih.

Za Kurza, vjerojatno, Hrvatska ne ulazi u kategoriju uspješnih zemalja u borbi protiv koronavirusa.