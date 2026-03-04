Zašto sve više ljudi napušta Novi Zeland? Odselila je čak i bivša premijerka

Sve veći broj Novozelanđana napušta svoju zemlju, a posljednjih godina taj je trend dosegnuo rekordne razine. Samo prošle godine više od 66.000 građana odselilo je u inozemstvo, što je u prosjeku oko 180 ljudi dnevno. Velik dio njih preselio se u Australiju.

Među onima koji su to učinili je i bivša premijerka Jacinda Ardern, čiji je ured potvrdio da se s obitelji preselila u Sydney nakon što su viđeni kako traže kuću na sjevernim plažama grada.

Njezin potez ponovno je potaknuo raspravu o sve izraženijem 'odljevu mozgova' iz zemlje, koja se suočava s usporenim gospodarstvom, rastom troškova života i nedostatkom stanova. ‘Ardernin potez vjerojatno će se smatrati simbolom ovog šireg trenda. Nekima će to izgledati kao napuštanje zemlje’, rekao je Alan Gamlen, direktor migracijskog centra Australskog nacionalnog sveučilišta.

Iako je Novi Zeland poznat kao sigurna država s visokom kvalitetom života, mnogi mladi smatraju da im domovina više ne nudi dovoljno dobre prilike. Zemlja se suočava s visokom nezaposlenošću, a rast plaća ne prati inflaciju, zbog čega su troškovi života znatno porasli. Cijene hrane među najvišima su u razvijenom svijetu, dok nedostatak stanova dodatno povećava cijene najma i nekretnina.

Brojni Novozelanđani smatraju da u Australiji imaju bolje poslovne i životne prilike. ‘Sydney je bolja verzija Aucklanda. Ima puno više sadržaja, dobre karijerne prilike i bolje je povezan s ostatkom svijeta’, rekla je Nicole Ballantyne, koja se prije deset godina preselila u Australiju.

Masovno iseljavanje zabrinjava i političare. Oporbena zastupnica Ginny Anderson istaknula je da taj problem pogađa mnoge obitelji. ‘Moj najstariji sin preselio se u Melbourne jer ovdje ne može pronaći posao. Moj brat, koji je školovani učitelj, sada radi u Kini jer su tamo plaće bolje’, rekla je. Dodala je kako su mnoge novozelandske obitelji zbog toga razdvojene. ‘To je stvarnost za mnoge obitelji i to mi slama srce’, poručila je.

Uoči parlamentarnih izbora koji će se održati u studenome, političari pokušavaju ponuditi rješenja za zaustavljanje odlaska stanovništva i poticanje gospodarskog rasta. Ministar stanovanja Chris Bishop priznaje da situacija nije idealna. ‘Neću se pretvarati da je sve savršeno na Novom Zelandu. Jasno je da nije’, rekao je, dodajući da među građanima postoji ‘duboka zabrinutost zbog stanja u zemlji’.