Zabraniti društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina znači vratiti kotač unatrag

Statistike su neumoljive: čak 97 posto mladih svakodnevno živi na internetu, a svako šesto dijete bilo je žrtva nekog oblika internetskog nasilja. Tragedije povezane s društvenim mrežama odavno nisu izolirani slučajevi. Mnoge su prouzročili brojni predatori koji djecu na prijevaru navuku na dijeljenje svojih intimnih fotografija ili mladi pak u agoniji pronađu spas u suicidu jer im algoritmi neprestano serviraju sadržaj o samoozljeđivanju.
Uz te šokantne slučajeve, raste i zabrinutost da društvene mreže možda štete djeci općenito, čineći ih povučenima, usamljenima i tjeskobnima. Sve se utemeljenijom čini teza da je današnja mladež gotovo opipljivo nesretnija u odnosu na prethodne generacije. Stoga, jedna od ključnih društvenih tema u Hrvatskoj i Europi, potaknuta sve alarmantnijim podacima o utjecaju digitalnog svijeta na mentalno zdravlje mladih, postaje dvojba treba li djeci mlađoj od 16 godina zabraniti pristup društvenim mrežama. Političari i stručnjaci na svim meridijanima upravo lome koplja u potrazi za najboljim rješenjem.
Sve se utemeljenijom čini teza da je današnja mladež gotovo opipljivo nesretnija u odnosu na prethodne generacije
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Ne stišavaju se reakcije nakon izjave glumice u emisiji 'Nedjeljom u 2': 'To su opasni ljudi'
Stigla nova prijetnja iz Rusije: 'Kakav gubitak za naše borce. Pa, mogu ući bez viza ako žele'
Bivša radnica na kruzeru otkriva: 'Evo što znači ako netko na brodu nosi crni prsten'
Želite prijaviti greške?
Od ruske tampon-zone do europskog bedema: Ukrajina za Putina trajno izgubljena
Dok kritizira Plenkovića, Kosor nema smisla propitivati o političkom licemjerju
Hrvatska je Austro-Ugarskoj dala 401 generala i admirala
Opsadno stanje zbog infekcije RSV virusom u pedijatrijskim ambulantama: Traži se novo skupo cjepivo
Još iz kategorije
U Bruxelleskom bunkeru: Kako je izgledao 2013., a kako izgleda danas
Sada Politico javlja da je u podrumu zgrade Vijeća EU uređena posebna soba – "bunker", kažu – za održavanje najosjetljivijih rasprava 27 veleposlanika koji sjede u Coreperu
Od ruske tampon-zone do europskog bedema: Ukrajina za Putina trajno izgubljena
Ukrajinsko članstvo povećalo bi konkurentnost EU i na energetskom, poljoprivrednom i industrijskom planu, kao i u području rijetkih metala
Putinova strateška greška i katastrofalan ‘četverogodišnji blitzkrieg’
Ne dogode li se neki tektonski poremećaji, čini se da će obje zemlje na kraju morati pristati na teške kompromise
Dok kritizira Plenkovića, Kosor nema smisla propitivati o političkom licemjerju
Čelnik antifašista Franjo Habulin očito je ponukan "ustaškim terorom"; koji je kulminirao Dabrinim sramotnim pjevom, zaključio da smo Hrvatsku doveli do "light NDH"
Na društvenim mrežama trebalo bi, jednako kao i djecu, kontrolirati i starije u BiH
Iz godine u godinu situacija se pogoršava jer je sve više prostora za one koji žele širiti laži i mržnju, uglavnom se skrivajući iza lažnih identiteta i imena.
Može li Hrvatska definirati odnos prema partizanskom pokretu, komunističkom režimu i NDH, bez relativizacija i 'dvostrukih konotacija'
Inicijativa za zakonsku zabranu simbola komunizma, nacizma i fašizma iz dnevno-političkog sukoba prerasla je u širu raspravu o odnosu države prema partizanskom pokretu, komunističkom režimu nakon 1945. i NDH
Pavelić je bio izdajnik i zaslužuje poklonike koji će ga izdati minutu nakon što su u njegovu čast pjevali i klicali
Za to sam da svi bez straha govore i pjevaju što hoće, pa i Josip Dabro, da vidimo tko smo, što smo i na čemu smo
Spužva Bob ili prvi put manager?
Biti novi menadžer znači neko vrijeme osjećati se kao spužva. To je dio procesa. Ali dobra vijest je sljedeća: ne morate upijati baš sve.
Enis Bešlagić i svi oni kojima je te večeri u Wuppertalu pauk odnio auto
U ciničnom svijetu, i među patološkim škrcima, u svijetu onih koji trguju ljudskom mukom i zarađuju na narodnim sentimentima, lako će se ustvrditi kako je to samo dobar Enisov marketing, samo dobro samoreklamerstvo, jer da će mu se tih nekoliko uplata od 400 eura dobro isplatiti kroz legendu koja će se zatim raširiti
I dalje smo zakopani u rovovima Drugoga svjetskog rata
Naravno, ovima iz DP-a ne pada na pamet rušiti vlast. Jasno je i zašto, jer ih nakon toga više nema nigdje. DP nakon novih izbora gotovo da neće ni postojati, jednim dijelom zato što ih je uništio HDZ, a drugim dijelom zato što im njihovi nekadašnji birači ne mogu oprostiti što su ih izdali i ušli u koaliciju s HDZ-om