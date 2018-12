Zašto je vršnjak ubio mladog tenora: 'Govori se da su se nekaj dogovarali'

Jednog dana kad narastem, želim postati pilot ili vatrogasac, a najviše mi nedostaju odlazak u školu i moji prijatelji – bile su riječi koje je tada 8-godišnji Luka (ime je promijenjeno za potrebe ovog teksta) izgovarao iz bolničke postelje s nestrpljenjem iščekujući dan kad će se napokon moći vratiti u školske klupe.

Luki je tada, a bilo je to prije nešto više od devet godina, dijagnosticiran tumor očnih živaca zbog kojeg je prošao brojne bolnice i kemoterapije, a iako mu je oštećenje vida doseglo 80 posto, zloćudnoj bolesti se ipak uspio othrvati.

Kum vidio stravičan prizor

Ipak, othrvati se zato u srijedu nije uspio oštrici noža kojim je na njega oko 15.30 sati nasrnuo njegov vršnjak Ivan (ime je opet promijenjeno za potrebe teksta) koji ga je nožem ubadao po glavi i rukama sve dok Luka nije izdahnuo. Stravični čin odigrao se na zabačenoj livadi koja se nalazi u Kupincu, mjestašcu smještenom u blizini Jastrebarskog.

– Mali moj Ivek, mali moj gdje si nestao, kaj se događa – kroz suze je i u panici naricala baka osumnjičenog 17-godišnjaka u trenutku kad su se na Štefanje malo iza 15.30 sati na polje na kojem se dogodilo ubojstvo sjurili najprije policija, a potom i hitna i vatrogasci. Pretpostavila je da se dogodilo nešto loše, ali je strahovala da je žrtva njezin unuk. Ubrzo se ispostavilo kako ipak nije tako.

– To polje gdje se sve dogodilo nalazi se uz makadamsku cestu kojom su se često znači šetati i Ivan i kum od Ivanove majke. Upravo je kum koji se tada tamo šetao naletio na stravičan prizor. Lukino tijelo bilo je sve krvavo u blatnom jarku pored polja, a Ivan je stajao pored i, kako smo čuli, kad je došao sebi i shvatio što je učinio, pokušao je i sebi nauditi, ali ga je kum u tom spriječio, nakon čega je pozvao policiju – prepričavaju mještani Kupinca u kojem gotovo svi poznaju Ivana s obzirom na to da je ondje odrastao.

Kako govore mještani, riječ je o pristojnom i povučenom dječaku koji je ovog ljeta završio srednju strukovnu školu u Zagrebu. Nakon završetka škole nije odmah pronašao posao, a živio je u skromnoj kući s bakom, majkom i dvojicom mlađe braće.

– Otkako su mu se roditelji rastali prije nekoliko godina, Ivan je pomagao u kući koliko je mogao, znam da je s bakom znao ići po drva u šumu. Kad je u pitanju to mjesto gdje se dogodilo ubojstvo, i tamo je često znao odlaziti, ali stvarno ne znam što je tamo radio, ima svakakvih priča – kazuju stanovnici Kupinca.

Ivanova obitelj u četvrtak nije smogla snage za razgovor, tek su kratko kazali kako “nemaju riječi” na situaciju koja ih je očigledno šokirala. S druge strane, u jednakom šoku su i stanovnici malenog sela od jedva tristotinjak stanovnika koje se nalazi pokraj Ivanca u Varaždinskoj županiji, a gdje je Luka, sve dok u srijedu nije ubijen, živio s majkom i sestrom.

Pjevao na priredbama

– Dečec je bil jako kulturan, miran i nikaj lošeg se o njemu nije čulo. Bil je jedno vrijeme bolestan, imal je tumor, a kak je završil kod Jaske, ne znam. Govori se da su se prek Fejsbuka on i taj koji ga je ubil nekaj dogovarali. Koliko znam, u srednju školu je jedno vrijeme išel u Varaždinu, ali nisam siguran – kazuje jedan od mještana. U selu govore i kako majka ubijenog mladića radi kao trgovkinja, a da mu otac živi s drugom ženom u Ivancu.

>> Mjesto gdje je tinejdžer ubijen

[video: 28523 / ]

Prije devet godina u Varaždinskoj županiji prikupljala se pomoć za Lukino liječenje, i to nakon što je njegova učiteljica u prvom razredu primijetila da teško čita slova s ploče, pa je savjetovala majci da odu na pregled oftalmologu. Nakon što mu je dijagnosticirana rijetki gangliogliom prošao je kemoterapiju, a roditelji su ga upisali u Centar za odgoj i obrazovanje u Zagrebu. Ondje je upoznao brojne prijatelje i pronašao svoje društvo. Polazio je i Glazbenu školu Zlatka Balokovića te je bio talentirani mladi tenor. Posebno je volio pjevati na školskim priredbama, pa je tako na završnoj u lipnju ove godine otpjevao pjesme “New York, New York” i “It’s All Coming Back To Me”, a ranije je na jednom natjecanju s pjesmom “Ružica si bila” Bijelog dugmeta osvojio i prvo mjesto.

PU zagrebačka objavila je danas poslijepodne kako su završili kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva na štetu svog maloljetnog vršnjaka te da je on predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.