KRIŽO KATINIĆ

Zašto je pogled u budućnost uvijek negativan, kao da je otvoren natječaj za najcrnji scenarij

VL
Autor
Križo Katinić
26.11.2025.
u 16:14

Gdje će buknuti novi ratovi, kakve vremenske nepogode prijete, što s vječitom utrkom s cijenama, kako s novim bolestima poput COVID-a, što s klimom, kako s kroničnim bolestima koje starenjem bivaju sve prisutnije… Previše je toga

Prateći sadašnjost, nije teško utvrditi kako je gledanje na budućnost, u pravilu, negativno. Bilo bi bolje da je drukčije, ali je tako. Zato nije lako dežurnim optimistima unaprijed uvjerenima "da će na kraju sve biti dobro." Opet, da će "biti loše", više se ne skriva niti pokriva željama i nadama u bolje ishode. Sve u svemu, gledanje prema budućem je mučno, nije lako ni poticajno – i čini se kao da je otvoren natječaj za originalan, što katastrofičniji scenariji budućih događanja. Iako je bavljenje budućim objektivno posve nepouzdano, ne možemo preskočiti pomisao, zapravo brigu o tomu što će biti sutra, do kraja godine, što će se dogoditi blizu oko nas, a pogotovo što daleko ili na općem planu. Gdje će buknuti novi ratovi, kakve vremenske nepogode prijete, što s vječitom utrkom s cijenama, kako s novim bolestima tipa COVID, što s klimom, kako s kroničnim bolestima koje starenjem bivaju sve prisutnije… Previše toga!

Ključne riječi
potresi ratovi vremenske nepogode strah

