Zašto austrijski parlament blokira trgovački ugovor s južnom Amerikom?

Trgovački ugovor između europske unije i zemalja južne Amerike, u radu 20 godina, blokirali su Austrijski parlamentarci. EU-Mercosur je najveći međunarodni trgovački ugovor u povijesti Europske unije. Austrija je odlučila dignuti veto na njega zbog straha da Brazil neće raditi dovoljno da zaustavi klimatske promjene i popravi situaciju u Amazoni. Irska i Francuska su također prijetile blokirati ugovor ako Bolsonaro ne radi više na zaustavljanju požara u Amazoni. Sve osim jedne austrijske stranke su odbile prijedlog ugovora dok je liberalna NEOS stranka tražila da se ponovno pregovore.

U Mercosur spadaju: Brazil, Argentina, Urugvaj, Paragvaj i Venezuela (koja je trenutno suspendirana). No bez podrške svih članica EU ovaj ugovor neće moći priječi u akciju.

Jörg Leichtfried iz SPÖ stranke rekao je da je ova odluka 'velik korak naprijed za potrošače, okoliš i ljudska prava u južnoj americi'. Zelena stranka je ovo nazvala povijesnim trenutkom u Europi.Austrijski sindikat trgovaca (ÖGB) je također protiv ugovora zato što tvrde da radi u korist industriji bez da obraća pažnju na dobroditi ljudi i okoliša.

Austrijska industrijska federacija, s druge strane, podržava Mercosur. Oni uporno tvrde da je sav strah o tom ugovoru samo populističke laži i da ugovor zahtjeva da se sve članice drže pariških ugovora. Austrija je trenutno usred izbora koji će se održati 29. rujna prenosi BBC.

Kad je ugovor objavljen javnosti Amazona je bila progutana u požarima. Francuski predsjednik Emanuel Macron je optužio Bolsonara da laže o svojim stavovima o globalnom zatopljenju te da neće raditi dovoljno da ga zaustavi. Dok je Bolsonaro optužio Macrona da tretira Brazil kao koloniju svojim donacijama. Iz istih razloga irska i Luksemburg planiraju dignuti veto na ugovor.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big